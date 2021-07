Σάμος

Βαθύ: κλείνει οριστικά το ΚΥΤ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεκινά η λειτουργία της νέας Κλειστής Ελεγχόμενης Δομής (ΚΕΔ) Σάμου στη θέση Ζερβού.

Μέσα στον Σεπτέμβριο θα ολοκληρωθεί η διαδικασία που προβλέπει τον τερματισμό της λειτουργίας του ΚΥΤ στο Βαθύ της Σάμου και την έναρξη λειτουργίας της νέας Κλειστής Ελεγχόμενης Δομής (ΚΕΔ) Σάμου στη θέση Ζερβού, όπως ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο Μάνος Λογοθέτης,

«Πρόκειται για την υλοποίηση, μιας σημαντικής δέσμευσης της κυβέρνησης και του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότη Μηταράκη, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τη Μετανάστευση 2020-2021» σημείωσε ο κ. Λογοθέτης.

Η νέα κλειστή και ελεγχόμενη δομή στη θέση Ζερβού στη Σάμο είναι η πρώτη από τις νέες ΚΕΔ που παραδίδεται. Θα ακολουθήσουν εντός του 2021 οι νέες ΚΕΔ στην Κω και τη Λέρο, ενώ σύμφωνα με τον υπάρχοντα σχεδιασμό εντός του 2022, θα παραδοθούν οι νέες ΚΕΔ στη Χίο και τη Λέσβο, ενώ θα ολοκληρωθεί και η αναβάθμιση του ΚΥΤ Φυλακίου στον Έβρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατασκευή των νέων ΚΕΔ στα νησιά όπως και η αναβάθμιση του ΚΥΤ Φυλακίου στον Έβρο είναι έργα εγκεκριμένα και χρηματοδοτούμενα 100% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα για το κλείσιμο του ΚΥΤ στη Σάμο, που αποφασίστηκε σε σύσκεψη, η μεταφορά των Διοικητικών Υπηρεσιών στο νέο κέντρο θα ξεκινήσει στις αρχές Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου. Στις 18 Σεπτεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του νέου κέντρου και στις 20 του ίδιου μήνα θα ξεκινήσει η μετακίνηση των διαμενόντων. Η μετεγκατάσταση του πληθυσμού, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία του Ελληνικού Στρατού και μέσων μαζικής μεταφοράς, αναμένεται να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε στα τέλη του μήνα, με τη συμβολή του Ελληνικού Στρατού και κλιμακίων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να έχουν ξεκινήσει και οι διαδικασίες αποκάθαρσης των χώρων, ώστε να αποδοθούν στους νόμιμους ιδιοκτήτες.

Όπως σημείωσε ο κ. Λογοθέτης στη σύσκεψη της Ομάδας Εργασίας για το κλείσιμο του ΚΥΤ στη Σάμο, «η διαδικασία της μετακίνησης, από την ανοικτή δομή στο Βαθύ στη νέα κλειστή και ελεγχόμενη δομή στη θέση Ζερβού, θα αποτελέσει πρότυπο ανάλογων εγχειρημάτων που θα ακολουθήσουν, ενώ η νέα δομή της Σάμου, μαζί με τη λειτουργία του Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης (ΠΡΟΚΕΚΑ) αναμένεται να λειτουργήσει ως αποτρεπτικός παράγοντας για νέες αφίξεις στο νησί».

Ο γενικός γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο Μάνος Λογοθέτης, δήλωσε σχετικά με το κλείσιμο του ΚΥΤ στη Σάμο: «Στις 30 Σεπτεμβρίου κλείνει οριστικά το ΚΥΤ στο Βαθύ και ο χώρος αποδίδεται στον Δήμο Ανατολικής Σάμου. Η οριστική διακοπή της ανοικτής δομής στο Βαθύ και η έναρξη λειτουργίας της νέας κλειστής/ελεγχόμενης δομής στη θέση Ζερβού, αποτελεί την υλοποίηση μίας σημαντικής δέσμευσης της κυβέρνησης και του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότη Μηταράκη. Ταυτόχρονα, σηματοδοτεί το τέλος της ταραχώδους περιόδου της μεταναστευτικής κρίσης και το ξεκίνημα της νέας περιόδου της μεταναστευτικής πολιτικής, όπου έχει ανακτηθεί ο έλεγχος και τα πράγματα βελτιώνονται σημαντικά. Η νέα δομή, πληροί τις προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλείας, όπως και τις προδιαγραφές για ανθρώπινη διαβίωση. Είναι ένα γεγονός που οι Σαμιώτες περιμέναμε καιρό. Όχι μόνο επειδή αποτελεί έμπρακτο και ουσιαστικό βήμα αποσυμφόρησης του τόπου μας, αλλά κυρίως επειδή θα αποτελέσει τη βάση για κοινωνική ειρήνη και οικονομική ανάπτυξη της Σάμου».

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Κινηματογραφική καταδίωξη λαθροδιακινητή (εικόνες)

Nέο ιστορικό για το 10ετές ομόλογο

Κορονοϊος - μετάλλαξη Δέλτα: 1339 νέα κρούσματα στην Ελλάδα