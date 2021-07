Δωδεκανήσα

Κάλυμνος: φωτιά στη χωματερή (εικόνες)

Οι καπνοί έχουν σκεπάσει μεγάλο μέρος του νησιού, διαχέοντας επικίνδυνες ουσίες στην ατμόσφαιρα.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές της Καλύμνου για μεγάλη φωτιά στη χωματερή του νησιού.

Η φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Πέμπτης και βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ για τον έλεγχο και την κατάσβεσή της επιχειρεί προσωπικό του Δήμου.

Άγνωστη παραμένει πάντως η αιτία εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Πηγή: kalymnos-news.gr

