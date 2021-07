Λέσβος

Λέσβος: Ναυάγιο με αγνοούμενους

Επιχείρηση διάσωσης από σκάφη του Λιμενικού, ελικόπτερο Super Puma και δύναμη της Frontex.

Τρία άτομα αγνοούνται και δέκα έχουν διασωθεί σε ναυάγιο φουσκωτής βάρκας στην οριογραμμή στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ βόρειας Λέσβου και τουρκικών ακτών.

Στην επιχείρηση διάσωσης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, συμμετέχουν σκάφη του Λιμενικού Σώματος και της Frontex, ελικόπτερο τύπου Super Puma και αεροσκάφη, καθώς και ένα παραπλέον πλοίο.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ενημερώθηκαν και οι τουρκικές Αρχές.

