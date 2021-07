Χανιά

Τροχαίο στα Χανιά: Νεκρός 18χρονος μοτοσικλετιστής (εικόνες)

Η μηχανή που οδηγούσε ο άτυχος νέος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Ήταν λίγο μετά τις 21:30 το βράδυ της Πέμπτης, όταν στον παράλληλο δρόμο της εθνικής οδού Χανίων - Ρεθύμνου, η μοτοσικλέτα μικρού κυβισμού, που οδηγούσε ο 18χρονος Χανιώτης Α.Τ., συγκρούστηκε με ένα Ι.Χ. επιβατηγό αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ένας 22χρονος.

Όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες των οχημάτων, η σύγκρουση ήταν μετωπική με αποτέλεσμα το μηχανάκι να “σφηνώσει” κάτω από το μπροστινό τμήμα του αυτοκινήτου και - όπως φαίνεται και από τα ίχνη στον δρόμο - να συρθεί για αρκετά μέτρα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στον τόπο του δυστυχήματος, δυστυχώς όμως, οι διασώστες δεν μπόρεσαν να προσφέρουν βοήθεια καθώς, το νέο παιδί είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.

