Φωτιά στην Αχαΐα: πυροσβέστης δίνει νερό σε χελώνα (εικόνες)

Το γύρο του διαδικτύου κάνει η φωτογραφία του πυροσβέστη που μέσα στα καμένα δίνει νερό σε χελώνα.

Viral έγινε η φωτογραφία του πυροσβέστη που δίνει νερό σε χελώνα, την ώρα που επιχειρούσε στη φωτιά στη Δροσιά και την Πτέρη Αχαΐας, η οποία προκάλεσε μεγάλη καταστροφή σε δασικές εκτάσεις, αλλά και το θάνατο σε πολλά ζώα.

«Ενεργούσαμε στη φωτιά, είχαμε σβήσει τον τομέα μας και κάναμε έλεγχο μέσα στα καμένα» λέει στο thebest.gr «Με τους συναδέλφους μου είδαμε τη χελώνα, θεωρήσαμε πως ήταν καμένη στην αρχή αλλά παρατηρήσαμε πως το καβούκι της ήταν καθαρό. Της δώσαμε λίγο νερό σε ένα κυπελλάκι μικρό, να δούμε αν θα αντιδράσει και είδαμε πως ανταποκρίθηκε. Μετά από λίγη ώρα ξεκίνησε να περπατάει. Την πήραμε στη συνέχεια και την τοποθετήσαμε στο δάσος που δεν είχε καεί... η φωτογραφία τραβήχτηκε για το προσωπικό μας αρχείο μιας και είναι κάτι που το συνηθίζουμε όταν σώζουμε ζώα από φωτιές».

Ο κ.Μπαρδάκης ανέβασε αργότερα τη φωτογραφία στη σελίδα του στο Facebook και δεν άργησε να γίνει viral.

Φωτογραφία: Aris Bardakis

