Θεσσαλονίκη: ληστεία με σφυρί σε μίνι μάρκετ (βίντεο )

Με σφυρί εισέβαλλαν στο μίνι μάρκετ που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της Πολίχνης οι δράστες της ληστείας.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Ληστές εισέβαλλαν σε μίνι μάρκετ σε έναν στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης και απείλησαν τον υπάλληλο με σφυρί…

Τους θρασύτατους ληστές δεν εμπόδισε το γεγονός ότι το κατάστημα βρίσκεται σε έναν από τους κεντρικότερους δρόμους της Πολίχνης την ώρα που υπήρχε κίνηση.

Οι κινήσεις τους καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας και όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, οι δύο δράστες μπαίνουν στο κατάστημα ο ένας από τους δύο παίρνει μπύρες και στη συνέχεια κατευθύνονται στο σημείο.

Τότε ο δράστης που φορούσε κράνος βγάζει ένα σφυρί και απειλεί τον υπάλληλο ο δεύτερος σε μια κίνηση εκφοβισμό ρίχνει κάτω πράγματα.

Οι δράστες άρπαξαν τις εισπράξεις και τράπηκαν σε φυγή με την αστυνομία να διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό τους.

