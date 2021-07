Ζάκυνθος

Ζάκυνθος: απείλησε με μαχαίρι πυροσβέστη

Μέσα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία έγινε η επίθεση κατά του πυροσβέστη.

Ένας 55χρονος, ζακυνθινής καταγωγής, εισέβαλε χθες στις 21:00 περίπου το βράδυ στο κτίριο της Πυροσβεστικής υπηρεσίας Ζακύνθου και σε κατάσταση υστερίας, κρατώντας ένα μεγάλο μαχαίρι στο χέρι άρχισε να απειλεί τους πυροσβέστες της βάρδιας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 55χρονος κινήθηκε κατά των πυροσβεστών ενώ μόλις είδε το οδηγό του διοικητή της Π.Υ., του επιτέθηκε απειλώντας την ζωή του. Παρέμβαση των συναδέλφων τού πυροσβέστη, απέτρεψε την επίθεση, και ο 55χρονος να πάρει το αμάξι του, σε έξαλλη κατάσταση, και να τραπεί σε φυγή.

Η αιτία της επίθεσης φαίνεται να είναι η σύλληψη του αδερφού του 55χρονου, πριν περίπου ένα χρόνο περίπου, με την κατηγορία του εμπρησμού.

Σε βάρος του 55χρονου υποβλήθηκε μήνυση και κινήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία με την Αστυνομία να αναζητά όλο το βράδυ τον δράστη, οποίος εντοπίστηκε σε μια αποθήκη που διαθέτει στο βουνό του Σκοπού, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες κατασχέθηκε και το μαχαίρι.

Ο 55χρονος σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.

