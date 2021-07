Χανιά

Χανιά – καύσωνας: κλείνει ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς

Το πότε θα ανοίξει και πάλι για το κοινό θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των μετεωρολογικών φαινομένων.

Κλειστός, λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που προβλέπονται για την Κρήτη, θα παραμείνει από αύριο Σάββατο 31 Ιουλίου έως και τη Δευτέρα 2 Αυγούστου ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς, όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Δασών Χανίων.

Όπως αναφέρει η Διεύθυνση Δασών με νεότερη ανακοίνωση θα υπάρξει ενημέρωση για το άνοιγμα του Εθνικού Δρυμού ή η παράταση του κλεισίματος, αφού ληφθούν υπόψη νεότερα μετεωρολογικά δεδομένα.

