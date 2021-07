Αιτωλοακαρνανία

Βόνιτσα: Φωτιά στην περιοχή Θυρίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επί τόπου ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή Θυρίου, του δήμου Ακτίου - Βόνιτσας, στην Αιτωλοακαρνανία, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά που καίει δασική έκταση και παράλληλα να μην απειλήσει κατοικημένες περιοχές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην περιοχή επιχειρούν 80 πυροσβέστες με 24 οχήματα και τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού τέσσερα αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα.

Το έργο των Πυροσβεστών συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Θυρίου του δήμου Ακτίου-Βόνιτσας. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 30, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: 2845 νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Καύσωνας: δωρεάν είσοδος σε οργανωμένες παραλίες

Ολυμπιακοί Αγώνες - Κωπηλασία: Ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο (βίντεο)