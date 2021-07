Ηράκλειο

Ηράκλειο: χειροπέδες σε… θερμόαιμο για μπαλωθιές

Τι βρήκαν οι αστυνομικοί σε έρευνα στο σπίτι του, μετά τη σύλληψη.

Συνελήφθη, χθες το βράδυ στο Ηράκλειο, από αστυνομικούς του Α΄ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου, ημεδαπός, κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο συλληφθείς, κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης έριχνε άσκοπους πυροβολισμούς. Από αστυνομικούς εντοπίστηκε, κατά τον χρόνο που είχε προβεί στην ρήψη των άσκοπων πυροβολισμών, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο πιστόλια κρότου, δύο γεμιστήρες, 21 φυσίγγια και 17 κάλυκες. Η προανάκριση διενεργείται από την υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου.

