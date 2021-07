Αιτωλοακαρνανία

Βόνιτσα: ολονύχτια μάχη με τις φλόγες

Για προληπτικούς λόγους έγινε απομάκρυνση κατοίκων από την κοινότητα Δρυμός.

Σε εξέλιξη εξακολουθεί να βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε τις απογευματινές ώρες σε δασική έκταση στην περιοχή Θυρίου, του δήμου Ακτίου - Βόνιτσας, στην Αιτωλοακαρνανία.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής με περισσότερους από 80 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 24 οχήματα, καθώς και υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης, ενώ για προληπτικούς λόγους έγινε απομάκρυνση κατοίκων από την κοινότητα Δρυμός.

Στο μεταξύ, όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμαρχος Ακτίου - Βόνιτσας, Θεόδωρος Αποστολάκης, «στην περιοχή υπάρχουν μεγάλες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, όπως επίσης περιπολικά της Αστυνομίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ οι κάτοικοι που απομακρύνθηκαν από τον Δρυμό φιλοξενούνται σε συγγενικά τους σπίτια».

Επίσης, σύμφωνα με τον δήμαρχο, «κάποιοι από τους κατοίκους βρίσκονται στην πλατεία της κοινότητας». Παράλληλα, ο Θεόδωρος Αποστολάκης επεσήμανε ότι «θεωρώ, πως με το πρώτο φως της ημέρας, είναι αναγκαία η επέμβαση των εναέριων πυροσβεστικών μέσων».

