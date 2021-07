Αιτωλοακαρνανία

Φωτιά στην Βόνιτσα: “Μάχη” με τις φλόγες

Καλύτερη η εικόνα από το πύρινο μέτωπο. Εκκενώθηκε προληπτικά ένας οικισμός. Στο νοσοκομείο ένας πυροσβέστης.



Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στη Βόνιτσα, ενώ σήμερα το πρωί η εικόνα είναι καλύτερη, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε την Παρασκευή στην περιοχή Θύριο του δήμου Ακτίου- Βόνιτσας και χθες δόθηκε εντολή για προληπτική εκκένωση του οικισμού Δρυμός.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας συνεχίστηκε η μάχη με τις φλόγες, αλλά δεν χρειάστηκε να δοθεί άλλη εντολή απομάκρυνσης κατοίκων, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.



Ένας από τους πυροσβέστες που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά είναι καλά στην υγεία του, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Στην περιοχή επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς 80 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 24 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν δύο ελικόπτερα.

Συνέχεια ενημέρωσης: Στη δασική #πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Θύριο του δήμου Ακτίου-Βόνιτσας επιχειρούν 80 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 24 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

