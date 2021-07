Ρεθύμνου

Πτώμα σε βαρέλι στο Ρέθυμνο: Το μυστήριο περιπλέκεται

Διαστάσεις θρίλερ παίρνει η υπόθεση. Τα στοιχεία - κλειδιά. Στο «μικροσκόπιο» εξαφάνιση Ρεθυμνιώτη από το 2018.





Διαστάσεις θρίλερ και μυστηρίου θυμίζοντας ακόμα και σενάριο επιστημονικής φαντασίας, παίρνει πλέον η υπόθεση του εντοπισμού του πτώματος σε προχωρημένη αποσύνθεση και σε κατάσταση μουμιοποίησης, που βρέθηκε μέσα σε βαρέλι στην κοίτη του Πλατανιανού ποτάμου, στο Ρέθυμνο.

Οπως αναφέρει το neakriti.gr τα στοιχεία που έρχονται στο «φως» από τις ιατροδικαστικές εξετάσεις, σε συνδυασμό με τις έρευνες των αστυνομικών αρχών του Ρεθύμνου, που περιστρέφονται πλέον γύρω από συγκεκριμένες περιπτώσεις, οδηγούν στο συμπέρασμα πως πρόκειται για μια πρωτοφανή περίπτωση θανάτου ανθρώπου, που ίσως μάλιστα να καταγραφεί στα παγκόσμια δεδομένα ως κάτι εξαιρετικά σπάνιο.

Ωστόσο, που αυτό που θα «φωτίσει» πλήρως την υπόθεση και εν συνεχεία θα την διαλευκάνει άμεσα είναι η ταυτοποίηση του πτώματος, διαδικασία που εκτιμάται ότι δεν θα αργήσει να ολοκληρωθεί.

Τα στοιχεία – κλειδιά



Μέχρι και αυτή την ώρα έχει γίνει γνωστό πως μέσα στο βαρέλι, εκτός από το άψυχο σώμα του μεσήλικα άνδρα και τα δύο γκαζάκια, υπήρχαν και δύο κλειδιά, (όχι οχήματος, θυρίδας ή χρηματοκιβωτίου), όπου οι πόρτες που ανοίγουν έχουν ήδη ερευνηθεί από τις αρχές.

Οι ίδιες πληροφορίες, αναφέρουν ότι όσα αντικείμενα - ευρήματα εντόπισαν οι αστυνομικοί έξω από το βαρέλι και σε πολύ κοντινή απόσταση από αυτό, έχουν ήδη περισυλλεγεί και ερευνώνται με σχολαστικότητα από τους αξιωματικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνου που καλούνται να βάλουν σε μια σειρά τα κομμάτια του «παζλ» που θα οδηγήσουν στην λύση του «γρίφου».

Το θύμα, όπως επίσης είναι γνωστό, έφερε στο χέρι του ένα ρολόι χειρός που μάλιστα ήταν σε λειτουργία όταν εντοπίστηκε το πτώμα, φορούσε ένα αντιανεμικό μπουφάν σκούρου χρώματος, ένα μπλουζάκι χρώματος χακί.

Η στάση του άψυχου σώματος ήταν εμβρυική, ενώ τα χέρια του ήταν σχεδόν σταυρωμένα στο ύψος του στήθους.

Με βάση τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις των αρμοδίων βαρέλια σαν και αυτό στο οποίο βρέθηκε το πτώμα, χρησιμοποιούνται συχνά φέροντας αυτόν τον αυτοσχέδιο μηχανισμό (με το λάστιχο ποτίσματος και μια τρύπα στην κάτω πλευρά του βαρελιού) προκειμένου να γίνονται εργασίες λίπανσης ή και ποτίσματος στα χωράφια.

Η εξαφάνιση Ρεθυμνιώτη που ερευνούν οι αρχές

Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό ότι το πτώμα ανήκει σε άνδρα μέσης ηλικίας, δηλαδή από 45 έως και λίγο πάνω από 60 ετών και ότι ο άνθρωπος μέσα στο βαρέλι ήταν αδύνατος και κάτι παραπάνω από μετρίου αναστήματος και πως παρέμεινε εκεί για σχεδόν τρία χρόνια (ίσως και παραπάνω), στο «μικροσκόπιο» των αρχών τέθηκε μεταξύ άλλων και μία εξαφάνιση ενός κατοίκου του Ρεθύμνου, που μάλιστα είχε δηλωθεί στις αρχές περίπου τον Μάρτιο του 2018.

