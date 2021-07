Φθιώτιδα

Τροχαίο στην Λαμία: ΙΧ τούμπαρε στις στροφές της Καμηλόβρυσης (εικόνες)

Η οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο και βρέθηκε εκτός δρόμου.



Τροχαίο ατύχημα, με εκτροπή - ανατροπή αυτοκινήτου, σημειώθηκε λίγο μετά τις 09:30’ το πρωί στις στροφές της Καμηλόβρυσης στο δρόμο Λαμίας - Δομοκού.

Το κόκκινο ΙΧ κατέβαινε προς Λαμία, όταν η οδηγός του έχασε τον έλεγχο και βρέθηκε εκτός δρόμου. Παρά τη βίαιη πρόσκρουση με το οδόστρωμα και το πρανές η γυναίκα βγήκε με γρατσουνιές από το όχημα, ωστόσο ήταν εμφανώς σε κατάσταση σοκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποια στιγμή της απέσπασε την προσοχή το σκυλάκι που τη συνόδευε στο ταξίδι της και τo επόμενo λεπτό είχε βρεθεί εκτός δρόμου.

Τόσο η ίδια πάντως όσο και ο τετράποδος φίλος της στάθηκαν τυχεροί μέσα στην ατυχία τους και δεν τραυματίστηκαν, παρά το γεγονός ότι βρέθηκαν στο αντίθετο ρεύμα πριν ανατραπεί το όχημά τους εκτός οδοστρώματος.

Το Τμήμα τροχαίας Λαμίας, που ανέλαβε και την καταγραφή του τροχαίου ατυχήματος, σήμανε το σημείο εωσότου γερανός απομακρύνει το αναποδογυρισμένο όχημα.

