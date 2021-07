Ιωάννινα

Ιωάννινα: Πτώμα γυναίκας βρέθηκε σε μπαούλο - Συνελήφθη ο ανιψιός της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μακάβριο θέαμα στο Πωγώνι Ιωαννίνων. Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία.

Αντιμέτωποι με ένα μακάβριο θέαμα ήρθαν οι αστυνομικοί σε χωριό του Πωγωνίου, όταν κατά την αναζήτηση μιας 69χρονης βρήκαν το πτώμα της μέσα σε μπαούλο στο υπόγειο του σπιτιού της.

Το πρωί συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας ο 55χρονος ανιψιός της, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία με πρόθεση.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας σε συνεργασία με αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πωγωνίου, διερευνώντας πληροφορίες ότι η γυναίκα είχε καιρό να εμφανιστεί στο χωριό, πραγματοποίησαν χθες το πρωί έρευνα στο σπίτι της με τη συνδρομή του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου, όπου βρέθηκε το πτώμα της σε στεγανοποιημένο μπαούλο στο χώρο του υπογείου.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε βάρος του ανιψιού της με τον οποίον συγκατοικούσαν, ενώ μετά την υποβολή της στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από τον Ανακριτή Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, δυνάμει του οποίου συνελήφθη.

Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων, που διεξήγαγε την προανάκριση, έχει παραγγελθεί διενέργεια ιατροδικαστικής πραγματογνωμοσύνης, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός - Βραζιλία: Χιόνισε μετά από 64 χρόνια

Έξοδος αδειούχων: Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια και εντατικοί έλεγχοι (εικόνες)

Πέθανε ο Ανδρέας Ποταμιάνος