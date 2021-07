Φθιώτιδα

Φωτιά στα Καλύβια (εικόνες)

Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το πρωί του Σαββάτου για φωτιά σε δασική έκταση με πουρνάρια, πάνω από τη βιομηχανία γάλακτος, στα Καλύβια Λαμίας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής η πυρκαγιά, λόγω των ευνοϊκών συνθηκών, μέσα σε λίγα λεπτά πήρε μεγάλες διαστάσεις και οι φλόγες ήταν ορατές από πολύ μακριά. Στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυναμεις, ενώ ταυτόχρονα σηκώθηκαν και τα δύο PZL από το αεροδρόμιο της Λαμίας.

Άμεση και συντονισμένη ήταν και η κινητοποίηση της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λαμιέων που συνέδραμε τις πυροσβεστικές δυνάμεις με υδροφόρες, ενώ στο σημείο βρέθηκε και ο Δήμαρχος Λαμιέων Θύμιος Καραΐσκος με τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Κώστα Ξεφλούδα.

Ευτυχώς η άμεση κινητοποίηση έφερε αποτέλεσμα και οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν γρήγορα τη φωτιά, πριν αυτή πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται και στο σημείο θα παραμένουν οχήματα της ΠΥ για τυχόν αναζωπύρωση της πυρκαγιάς λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών.

Πηγή: lamiareport.gr

