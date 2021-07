Μαγνησία

Βόλος: Φωτιά στον Αλμυρό

Στη "μάχη" της κατάσβεσης και εναέρια μέσα.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, το μεσημέρι του Σαββάτου, μετά από φωτιά που ξέσπασε στον Αλμυρό Μαγνησίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση, στην περιοχή Κωφοί.

Στην κατάσβεση της φωτιάς συμμετέχουν εναέρια μέσα από την βάση της Νέας Αγχιάλου, καθώς και επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις από τον Βόλο, την ΒΙΠΕ Βόλου και τον Αλμυρό με 15 οχήματα και πάνω από 35 πυροσβέστες.

Η φωτιά ξεκίνησε στις 13.15 περίπου, από άγνωστη μέχρι τώρα αιτία, και πήρε διαστάσεις επειδή στην περιοχή επικρατούν πολύ υψηλές θερμοκρασίες -πάνω από 40 βαθμοί στον Αλμυρό- αλλά και επειδή πνέει ένας ελαφρύς ζεστός αέρας που υποβοηθείται και από την φωτιά. Η περιοχή που καίγεται είναι δασική που αποτελείται κυρίως από πουρνάρια και χαμηλή βλάστηση.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κωφοί του δήμου Αλμυρού Μαγνησίας. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 31, 2021

