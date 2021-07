Αργολίδα

Φωτιά στην Ερμιονίδα Αργολίδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Νέος συναγερμός σήμανε, το μεσημέρι του Σαββάτου, στην Πυροσβεστική, καθώς έχει ξεσπάσει φωτιά στην Ερμιονίδα Αργολίδας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Δορούφι.

Επί τόπου επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Δορούφι, του δήμου Ερμιονίδας Αργολίδας.

??????Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 31, 2021

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη είναι δύο μεγάλες πυρκαγιές σε Αχαΐα και Μαγνησία.

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκλημα στη Δάφνη: Ποινική δίωξη κατά του συζυγοκτόνου για ανθρωποκτονία από δόλο

Ιωάννινα: Πτώμα γυναίκας βρέθηκε σε μπαούλο - Συνελήφθη ο ανιψιός της

Καιρός - Βραζιλία: Χιόνισε μετά από 64 χρόνια