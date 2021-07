Τρίκαλα

Τρίκαλα – Πηνειός: Το ποτάμι έγινε ρυάκι (εικόνες)

Απογοητευτική είναι η εικόνα του ποταμού της Θεσσαλίας, λόγω της υπεράντλησης υδάτων και των θερμοκρασιών.

Σε ρυάκι έχει μετατραπεί σε ορισμένα σημεία της ροής του ο Πηνειός ποταμός, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, λόγω υψηλών θερμοκρασιών, και υπεράντλησης των υδάτων όπως στη γέφυρα Βαλομανδρίου.

Μετά από ένα σύντομο οδοιπορικό του Αθηναϊκού - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, η εικόνα που αντικρίσαμε είναι απογοητευτική και όπως δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας κ. Νικήτας Μυλόπουλος, η κατάσταση μπορεί να χειροτερέψει τις επόμενες μέρες καθώς τα φαινόμενα των υψηλών θερμοκρασιών θα συνεχιστούν και θα ενταθούν όπως και οι ανάγκες σε αρδευτικό νερό για τις καλλιέργειες.

Ο ίδιος κάνει λόγο για φαινόμενα που έχουν συντελέσει σε αυτή την κατάσταση, όπως είναι η χρόνια λειψυδρία από τις υπεραντλήσεις και την τεράστια ταπείνωση της στάθμης του υπόγειου νερού σε όλη την λεκάνη απορροής για τις αρδευτικές ανάγκες.

