Φωτιά στην Αχαΐα: Εκκένωση χωριών και διακοπή της κυκλοφορίας (εικόνες)

Κλειστές είναι η παλαιά και η νέα Εθνική Οδός. Κλειστή η γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου. Απομάκρυνση κατοίκων και λουόμενων με κάθε μέσο.

Μεγάλη είναι η φωτιά που καίει στην Αχαΐα από το μεσημέρι του Σαββάτου και μαίνεται μέχρι το απόγευμα, έχοντας ήδη καταστρέψει παραλιακά σπίτια στο Λαμπίρι.

Από νωρίς δόθηκε εντολή εκκένωσης με τους κατοίκους στο Λαμπίρι, τις Καμάρες τη Ζήρια και την Άνω Ζήρια – από πού ξεκίνησε το πύρινο μέτωπο – να λαμβάνουν το σχετικό μήνυμα από το 112. Στις 17:30 περίπου δόθηκε εντολή εκκένωσης και στο Λόγγο Αιγιαλείας.

Λουόμενοι και κάτοικοι των παραπάνω περιοχών που δεν έχουν δικό τους μέσο απομακρύνονται με λεωφορεία , ενώ, σε ετοιμότητα βρίσκονται σκάφη του Λιμενικού, τα οποία περιπολούν στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Λαμπίρι και Καμαρών, ώστε, αν χρειαστεί, να συνδράμουν στην απομάκρυνση πολιτών, ενώ για τον ίδιο λόγο είναι σε ετοιμότητα και ιδιωτικά σκάφη.

Με ασφάλεια απομακρύνθηκαν, για προληπτικούς λόγους, περίπου 110 παιδιά που φιλοξενούνταν σε κατασκήνωση στην παραλιακή περιοχή της Παναγοπούλας, λόγω της φωτιάς στην Ζήρια. Παράλληλα, η Αστυνομία πραγματοποιεί συνεχείς επιχειρήσεις για την ασφαλή απομάκρυνση οδηγών αυτοκινήτων, που έχουν ακινητοποιηθεί στις παραλιακές περιοχές του Λαμπίρι και των Καμαρών.

Σε επιφυλακή έχουν τεθεί τα Νοσοκομεία Αιγίου και Πανεπιστημιακό Ρίου, καθώς και το ΕΚΑΒ, με εντολή του υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στην Ζήρια Αχαΐας.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ βρίσκεται και στην παραλία Λαμπίρι, για να συνδράμει εάν χρειαστεί, μαζί με τα πλωτά του Λιμενικού Σώματος για απομάκρυνση πολιτών μέσω θαλάσσης.

Διακοπή της κυκλοφορίας σε Εθνική Οδό και Ρίο - Αντίρριο

Διακόπηκε, σύμφωνα με την Αστυνομία, η κυκλοφορία των οχημάτων στην γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Πάτρα, λόγω της φωτιάς στην περιοχή της Ζήριας και των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, τόσο στην νέα, όσο και στην παλαιά εθνική οδό, Πατρών - Κορίνθου.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, όσοι οδηγοί κινούνται με κατεύθυνση προς Αθήνα, θα πρέπει να χρησιμοποιούν την εθνική οδό Ναυπάκτου - Ιτέας.

Κλειστή είναι και η νέα Εθνική Οδός Αθηνών – Πατρών, από το Δρέπανο έως το Λόγγο Αχαΐας και στα δύο ρεύματα, ενώ στην παλαιά Εθνική Οδό έχει διακοπεί η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα, από το Δρέπανο έως τα Σελινιάτικα.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στην Αχαΐα

Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Ζήρια του δήμου Αιγιαλείας Αχαΐας επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 33 οχήματα, το ΜΕΤΠΕ, 4 αεροσκάφη και ελικόπτερα. Επίσης στην κατάσβεση της πυρκαγιάς συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και επιχειρεί και το ρωσικό Beriev - 200.





Στην ευρύτερη περιοχή της Ζήριας Αχαΐας όπου μαίνεται η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι, έχει φτάσει ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς. Στην Πολιτική Προστασία έχει σημάνει συναγερμός και ο κ. Χαρδαλιάς μετέβη εσπευσμένα στην περιοχή.

Κλιμάκιο της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού (ΔΑΕΕ) μεταβαίνει, με εντολή του αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστρατήγου Στέφανου Κολοκούρη, στην Αιγιαλεία Αχαΐας, με σκοπό τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς στην περιοχή της Ζήριας.

Πληροφορίες, εικόνες, βίντεο: patrastimes.gr, tempo24.news, flamis.gr

