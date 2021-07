Αχαΐα

Φωτιά στην Αχαΐα: Τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία

Η ενημέρωση του ΕΚΑΒ για τις επιχειρήσεις στην περιοχή της Αχαΐας που έχει παραδοθεί στις φλόγες.

Σε αυξημένο επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας για την κάλυψη όλων των όμορων περιοχών έχει τεθεί από την έναρξη της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή Ζήρια Αχαΐας το Παράρτημα του ΕΚΑΒ Πάτρας.

'Αμεσα τέθηκαν σε ετοιμότητα ένα ασθενοφόρο όχημα στη παραλία της περιοχής Λαμπίρι, ένα ασθενοφόρο όχημα στο λιμάνι Αιγίου και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα (ΚΙΜ) στο λιμάνι του παραθαλάσσιου οικισμού Μπούκα. Παράλληλα στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται σε ετοιμότητα ακόμη τρία ασθενοφόρα οχήματα, ώστε να επέμβουν σε οποιοδήποτε περιστατικό χρήζει παροχής άμεσης προνοσοκομειακής φροντίδας.

Εκτός αυτών, κατόπιν εντολής του Προέδρου του ΕΚΑΒ, έχει τεθεί σε ετοιμότητα (red-alert) και το Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών του ΕΚΑΒ (ΕΤΙΚ-ΕΚΑΒ) ώστε να επέμβει όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο, ενώ η 6η Υγειονομική Περιφέρεια καθώς και οι Διοικητές των Υγειονομικών Σχηματισμών του Νομού Αχαΐας βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με το Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ (ΕΣΚΕ-ΕΚΑΒ) για την συνεχή ροή πληροφόρησης αναφορικά με την αποτύπωση της επιχειρησιακής υγειονομικής κατάστασης των Δομών Υγείας της ευρύτερης περιοχής του νομού Αχαΐας.

Μέχρι στιγμής, οι διασώστες και οι ιατροί του ΕΚΑΒ έχουν επέμβει σε έξι περιστατικά. Σε ένα περιστατικό δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες. ενώ δεν πραγματοποιήθηκε διακομιδή σε κάποιον Υγειονομικό σχηματισμό λόγω άρνησης του καλούντα. Τέσσερα περιστατικά έχουν ήδη διακομισθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου, ενώ ένα ακόμη έχει διακομισθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.

Τέλος, το πλήρωμα τoυ ασθενοφόρου οχήματος που βρίσκεται στο λιμάνι του Αιγίου προέβη σε προληπτική εξέταση 38 ατόμων που αποβιβάστηκαν από τα σκάφη του Λιμενικού Σώματος, κατόπιν της μεταφοράς τους από όμορα παραλιακά σημεία.