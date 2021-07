Αχαΐα

Φωτιά στην Αχαΐα: Δύσκολη η νύχτα – Καμένα σπίτια κι άνθρωποι στα νοσοκομεία

Άνιση είναι η μάχη που δίνουν οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο μεγάλο πύρινο μέτωπο στην Αχαΐα.

Τεράστιο είναι το πύρινο μέτωπο από τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Ζήρια Αχαΐας και συνεχίζει να κατακαίει την κατάφυτη περιοχή και τους οικισμούς της.

Περίπου 20 σπίτια έχουν καεί στην Αιγιαλεία, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, Γιώργου Ντίνου, ο οποίος μίλησε στον ΑΝΤ1.

Οι φλόγες έφτασαν μέχρι και τη θάλασσα, με τους λουόμενους να εγκαταλείπουν την περιοχή με κάθε μέσο.

Περίπου 110 πολίτες απεγκλώβισαν τα πλωτά σκάφη του Λιμενικού από τις παραλιακές περιοχές της Αιγιάλειας, Μπούκα, Λόγγος και Πεύκη, που είχαν αποκλειστεί λόγω της φωτιάς και τους μετέφεραν στο λιμάνι του Αιγίου.

Όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο διοικητής της 5ης περιφερειακής διοίκησης του Λιμενικού, αρχιπλοίαρχος Δημήτρης Κυριακουλόπουλος, «κινητοποιήσαμε από την πρώτη στιγμή όλα τα πλωτά σκάφη του λιμενικού που είχαμε διαθέσιμα και ταυτόχρονα ενεργοποιήσαμε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης».

«Σύμφωνα με αυτό το σχέδιο», συνεχίζει, «κινητοποιήσαμε επαγγελματικά και ερασιτεχνικά σκάφη, ενώ βρισκόταν σε επιφυλακή ένα φέρι - μποτ της πορθμειακής γραμμής Ρίου - Αντιρρίου, σε περίπτωση που χρειαζόταν να μεταφερθεί μεγαλύτερος αριθμός εγκλωβισμένων» προσθέτοντας ότι «το Λιμενικό παραμένει σε επιφυλακή».

Στον σταδιακό απεγκλωβισμό των οχημάτων που βρίσκονται ακινητοποιημένα, λόγω της φωτιάς και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της νέας εθνικής οδού Πατρών - Κορίνθου στις περιοχές του Δρεπάνου και του Ελαιώνα, προχωρά η Αστυνομία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, μικρός αριθμός αυτοκινήτων κινείται ανά χρονικά διαστήματα, με ένα περιπολικό να προπορεύεται πάντα, για λόγους ασφαλείας.

Στην περιοχή της Ζήριας ο Ν. Χαρδαλιάς

Στην ευρύτερη περιοχή της Ζήριας έφθασε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς. Στην Πολιτική Προστασία σήμανε συναγερμός και ο κ. Χαρδαλιάς μετέβη εσπευσμένα στην περιοχή.

Δύο φορές έχει ενεργοποιηθεί μέχρι στιγμής το 112 για να ειδοποιήσει όσους πολίτες βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να εκκενώσουν τους οικισμούς τους. Συγκεκριμένα στις 14:35 οι πολίτες που βρίσκονταν στους οικισμούς Ζήρια, Καμάρες, Λαμπίρι Αχαΐας ειδοποιήθηκαν μέσω του 112 να εκκενώσουν ενώ στις 17:45 στάλθηκε ξανά μήνυμα σε όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή Λόγγου Αχαΐας να εκκενώσουν άμεσα προς Αίγιο.

Σε έκτακτη ενημέρωση που έκανε αργά το απόγευμα του Σαββάτου ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στην περιοχή επιχειρούν 290 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 75 οχήματα.

Σε επιφυλακή οι Υγειονομικές Μονάδες της περιοχής

Από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκε η μεγάλη πυρκαγιά στην Αιγιάλεια και κάτω από τις έκτακτες συνθήκες που δημιουργήθηκαν, τέθηκε σε πλήρη επιφυλακή το σύνολο των Υγειονομικών Μονάδων της ευρύτερης περιοχής.

Πιο συγκεκριμένα στα Νοσοκομεία του Αιγίου, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας και στο Γενικό Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», κινητοποιήθηκε άμεσα το σύνολο του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ τέθηκε σε επιφυλακή και το δίκτυο του ΕΚΑΒ.

Τον πλήρη συντονισμό των ενεργειών για την ετοιμότητα του Υγειονομικού συστήματος είχε ο Υπουργός Υγείας κ. Βασίλης Κικίλιας ενώ η 6η ΥΠΕ ήταν σε διαρκή συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το ΕΚΑΒ.

Πιο συγκεκριμένα:

Στο Νοσοκομείο του Αιγίου διακομίστηκαν 15 περιστατικά με αναπνευστικά προβλήματα.

Οι επτά παρέμειναν νοσηλευόμενοι για προληπτικούς λόγους (έξι πολίτες και ένας Λιμενικός) των οποίων η κατάσταση δεν εμπνέει καμία ανησυχία, ενώ οι υπόλοιποι αποχώρησαν.

Στο Γενικό Νοσοκομείο της Πάτρας διακομίστηκε εγκαυματίας από την περιοχή της Ζήρειας, ο οποίος υποβλήθηκε σε επιτυχή πλαστική χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η υγεία του.

Το Υγειονομικό Σύστημα θα εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλό βαθμό ετοιμότητας και για τις επόμενες ώρες.

ΕΚΑΒ: έξι τραυματίες στις φωτιές

Σε αυξημένο επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας για την κάλυψη όλων των όμορων περιοχών έχει τεθεί από την έναρξη της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή Ζήρια Αχαΐας το Παράρτημα του ΕΚΑΒ Πάτρας.

'Αμεσα τέθηκαν σε ετοιμότητα ένα ασθενοφόρο όχημα στη παραλία της περιοχής Λαμπίρι, ένα ασθενοφόρο όχημα στο λιμάνι Αιγίου και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα (ΚΙΜ) στο λιμάνι του παραθαλάσσιου οικισμού Μπούκα. Παράλληλα στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται σε ετοιμότητα ακόμη τρία ασθενοφόρα οχήματα, ώστε να επέμβουν σε οποιοδήποτε περιστατικό χρήζει παροχής άμεσης προνοσοκομειακής φροντίδας.

Εκτός αυτών, κατόπιν εντολής του Προέδρου του ΕΚΑΒ, έχει τεθεί σε ετοιμότητα (red-alert) και το Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών του ΕΚΑΒ (ΕΤΙΚ-ΕΚΑΒ) ώστε να επέμβει όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο, ενώ η 6η Υγειονομική Περιφέρεια καθώς και οι Διοικητές των Υγειονομικών Σχηματισμών του Νομού Αχαΐας βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με το Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ (ΕΣΚΕ-ΕΚΑΒ) για την συνεχή ροή πληροφόρησης αναφορικά με την αποτύπωση της επιχειρησιακής υγειονομικής κατάστασης των Δομών Υγείας της ευρύτερης περιοχής του νομού Αχαΐας.

Μέχρι στιγμής, οι διασώστες και οι ιατροί του ΕΚΑΒ έχουν επέμβει σε έξι περιστατικά. Σε ένα περιστατικό δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες. ενώ δεν πραγματοποιήθηκε διακομιδή σε κάποιον Υγειονομικό σχηματισμό λόγω άρνησης του καλούντα. Τέσσερα περιστατικά έχουν ήδη διακομισθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου, ενώ ένα ακόμη έχει διακομισθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.

Τέλος, το πλήρωμα τoυ ασθενοφόρου οχήματος που βρίσκεται στο λιμάνι του Αιγίου προέβη σε προληπτική εξέταση 38 ατόμων που αποβιβάστηκαν από τα σκάφη του Λιμενικού Σώματος, κατόπιν της μεταφοράς τους από όμορα παραλιακά σημεία.

Κλιμάκιο της ΔΑΕΕ στην Αιγιάλεια για την διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς

Κλιμάκιο της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού (ΔΑΕΕ) μετέβη, με εντολή του αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστρατήγου Στέφανου Κολοκούρη, στην Αιγιαλεία Αχαΐας, με σκοπό τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή της Ζήριας.

