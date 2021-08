Αχαΐα

Φωτιά στην Αχαΐα: Ολονύχτια “μάχη” στο πύρινο μέτωπο (εικόνες)

Καίει ακόμα η φωτιά στην Ζήρια. Στο νοσοκομείο 15 άτομα. Κάηκαν σπίτια, εκκενώθηκαν οικισμοί.



Ολονύχτια ήταν η μάχη των Πυροσβεστών με τις φλόγες, που καίνε από το μεσημέρι του Σαββάτου, στο πύρινο μέτωπο σε δασική έκταση στην περιοχή Ζήρια, του Δήμου Αιγιαλείας στην Αχαΐα, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας το έργο των πυροσβεστών συνδράμουν και εναέρια μέσα.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 294 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 77 οχήματα, το ΜΕΤΠΕ, πέντε ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα ως συντονιστικό και δυο αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες, μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Τις Πυροσβεστικές δυνάμεις συντονίζει ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματας Αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Λαμπίρι – Άνω Ζήρια έχει διακοπεί . Στην περιοχή πραγματοποιούνται ρίψεις νερού από εναέρια μέσα του πυροσβεστικής Σώματος. Οι οδηγοί παρακαλούνται να είναι προσεκτικοί κατά την μετακίνηση τους και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών.

Περίπου 20 σπίτια έχουν καεί στην Αιγιαλεία, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, Γιώργου Ντίνου, ο οποίος μίλησε στον ΑΝΤ1.

Οι φλόγες έφτασαν μέχρι και τη θάλασσα, με τους λουόμενους να εγκαταλείπουν την περιοχή με κάθε μέσο.

Περίπου 110 πολίτες απεγκλώβισαν τα πλωτά σκάφη του Λιμενικού από τις παραλιακές περιοχές της Αιγιάλειας, Μπούκα, Λόγγος και Πεύκη, που είχαν αποκλειστεί λόγω της φωτιάς και τους μετέφεραν στο λιμάνι του Αιγίου.

Όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο διοικητής της 5ης περιφερειακής διοίκησης του Λιμενικού, αρχιπλοίαρχος Δημήτρης Κυριακουλόπουλος, «κινητοποιήσαμε από την πρώτη στιγμή όλα τα πλωτά σκάφη του λιμενικού που είχαμε διαθέσιμα και ταυτόχρονα ενεργοποιήσαμε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης».

Στο νοσοκομείο 15 άτομα

Στο νοσοκομείο του Αιγίου διακομίστηκαν 15 περιστατικά με αναπνευστικά προβλήματα. Επτά εξ αυτών –έξι πολίτες και ένας λιμενικός– παραμένουν, σύμφωνα με την 6η Υ.ΠΕ., νοσηλευόμενοι για προληπτικούς λόγους. Η κατάσταση της υγείας τους πάντως δεν εμπνέει ανησυχία. Οι υπόλοιποι αποχώρησαν.

Στο γενικό νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας (Πάτρα) διακομίστηκε εγκαυματίας από την περιοχή της Ζήριας. Σύμφωνα με την 6η Υ.ΠΕ., υποβλήθηκε σε επιτυχή πλαστική χειρουργική επέμβαση. Νοσηλεύεται χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η υγεία του.

«Το υγειονομικό σύστημα θα εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλό βαθμό ετοιμότητας και για τις επόμενες ώρες», σύμφωνα με την ίδια πηγή. «Από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκε η μεγάλη πυρκαγιά στην Αιγιάλεια, κάτω από τις έκτακτες συνθήκες που δημιουργήθηκαν, τέθηκε σε πλήρη επιφυλακή το σύνολο των υγειονομικών μονάδων της ευρύτερης περιοχής», σημειώνεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η 6η υγειονομική περιφέρεια.

Ειδικότερα, σύμφωνα πάντα με την 6η Υ.ΠΕ., «στο νοσοκομείο του Αιγίου, στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Πάτρας και στο γενικό νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας κινητοποιήθηκε άμεσα το σύνολο του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ τέθηκε σε επιφυλακή και το δίκτυο του ΕΚΑΒ».

Τον πλήρη συντονισμό των ενεργειών για την ετοιμότητα του υγειονομικού συστήματος είχε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας. Η υγειονομική περιφέρεια ήταν σε διαρκή συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το ΕΚΑΒ.

Στην περιοχή της Ζήριας ο Ν. Χαρδαλιάς

Στην ευρύτερη περιοχή της Ζήριας έσπευσε χθες ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς. Στην Πολιτική Προστασία σήμανε συναγερμός και ο κ. Χαρδαλιάς μετέβη εσπευσμένα στην περιοχή.

Δύο φορές έχει ενεργοποιηθεί μέχρι στιγμής το 112 για να ειδοποιήσει όσους πολίτες βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να εκκενώσουν τους οικισμούς τους. Συγκεκριμένα στις 14:35 το Σάββατο οι πολίτες που βρίσκονταν στους οικισμούς Ζήρια, Καμάρες, Λαμπίρι Αχαΐας ειδοποιήθηκαν μέσω του 112 να εκκενώσουν ενώ στις 17:45 στάλθηκε ξανά μήνυμα σε όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή Λόγγου Αχαΐας να εκκενώσουν άμεσα προς Αίγιο.

ΓΓΠΠ: Πολύ υψηλός κίνδυνος την Κυριακή

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται σήμερα για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου), σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

