Φωτιά στην Αχαΐα: Καμένα σπίτια και στάχτη παντού (εικόνες)

Ποια είναι η εικόνα στο πύρινο μέτωπο. Τραυματίες και τεράστιες ζημιές άφησε πίσω της η φωτιά. Σε ετοιμότητα ο κρατικό μηχανισμός



Δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα άρχισαν με το πρώτο φως της ημέρας συνεχείς ρίψεις στο πύρινο μέτωπο στην ευρύτερη περιοχή της Ζήριας, στην Αιγιάλεια.

Παράλληλα ενισχυμένες επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, που έδωσαν όλη την νύχτα μάχη με τις φλόγες, συνεχίζουν τις προσπάθειές τους, υποστηριζόμενες από τα εναέρια μέσα, για να περιορίσουν την φωτιά, να τη θέσουν υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην περιοχή επιχειρούν 294 πυροσβέστες με 77 οχήματα και επτά πεζοπόρα τμήματα, καθώς και το μηχανοκίνητο ειδικό τμήμα πυροσβεστικών επιχειρήσεων, ενώ το έργο των δυνάμεων συντονίζει ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, ο αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης.

Επίσης, το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από την περιοχή Λαμπίρι προς Άνω Ζήρια.

«Προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε στις δύσκολες καταστάσεις που βιώνουμε με υπομονή και μετράμε τις πληγές μας από την μεγάλη φωτιά», λέει στο Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρόεδρος της κοινότητας Καμαρών, Αιγιαλείας, Παναγιώτης Περλέγκας, περιγράφοντας την πρώτη ημέρα μετά την πυρκαγιά. Όπως εξηγεί, «υπάρχουν μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες με ελαιόδεντρα και εσπεριδοειδή, με αποτέλεσμα οι αγρότες να έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές».

Όσον αφορά στις κατοικίες, ο Παναγιώτης Περλέγκας, λέει στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ότι «ευτυχώς στην περιοχή μας δεν υπάρχει κάποιο σπίτι που να είναι καμένο, εκτός από ένα, που έχει υποστεί ζημιές στην κεραμοσκεπή». Σχετικά με τις υποδομές, ο πρόεδρος της κοινότητας αναφέρει στο Πρακτορείο ότι «η υδροδότηση έχει αποκατασταθεί, ενώ συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται συνεχώς και επαναφέρουν σταδιακά το ηλεκτρικό ρεύμα σε σπίτια και επιχειρήσεις».

Περίπου 20 σπίτια έχουν καεί στην Αιγιαλεία, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, Γιώργου Ντίνου, ο οποίος μίλησε στον ΑΝΤ1.

Σε 16 ανήλθαν οι τραυματίες από την πυρκαγιά στην Αιγιάλεια

Τους δεκαέξι έχουν φθάσει οι τραυματίες από την φωτιά στην Αιγιάλεια. Στο νοσοκομείο του Αιγίου διακομίστηκαν 15 περιστατικά με αναπνευστικά προβλήματα. Επτά εξ αυτών -έξι πολίτες και ένας λιμενικός- παραμένουν, σύμφωνα με την 6η Υ.ΠΕ., νοσηλευόμενοι για προληπτικούς λόγους. Η κατάσταση της υγείας τους πάντως δεν εμπνέει ανησυχία. Οι υπόλοιποι αποχώρησαν.

Στο γενικό νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας (Πάτρα) διακομίστηκε εγκαυματίας από την περιοχή της Ζήριας. Σύμφωνα με την 6η Υ.ΠΕ., υποβλήθηκε σε επιτυχή πλαστική χειρουργική επέμβαση. Νοσηλεύεται χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η υγεία του.

«Το υγειονομικό σύστημα θα εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλό βαθμό ετοιμότητας και για τις επόμενες ώρες», σύμφωνα με την ίδια πηγή. «Από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκε η μεγάλη πυρκαγιά στην Αιγιάλεια, κάτω από τις έκτακτες συνθήκες που δημιουργήθηκαν, τέθηκε σε πλήρη επιφυλακή το σύνολο των υγειονομικών μονάδων της ευρύτερης περιοχής», σημειώνεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η 6η υγειονομική περιφέρεια.

Ειδικότερα, σύμφωνα πάντα με την 6η Υ.ΠΕ., «στο νοσοκομείο του Αιγίου, στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Πάτρας και στο γενικό νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας κινητοποιήθηκε άμεσα το σύνολο του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ τέθηκε σε επιφυλακή και το δίκτυο του ΕΚΑΒ».

Τον πλήρη συντονισμό των ενεργειών για την ετοιμότητα του υγειονομικού συστήματος είχε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας. Η υγειονομική περιφέρεια ήταν σε διαρκή συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το ΕΚΑΒ.

Σε επιφυκλακή το Λιμενικό

«Σε επιφυλακή εξακολουθούν να βρίσκονται, λόγω της φωτιάς, σκάφη του Λιμενικού στην θαλάσσια ζώνη στο ύψος της Αιγιάλειας, ώστε, αν χρειαστεί, να παράσχουν βοήθεια», ανέφερε στο Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο διοικητής της 5ης περιφερειακής διοίκησης του Λιμενικού, αρχιπλοίαρχος Δημήτρης Κυριακουλόπουλος.

Όπως ανέφερε, «ένα πλωτό σκάφος περιπολεί συνεχώς, ενώ ακόμα δύο βρίσκονται σε ετοιμότητα στο λιμάνι του Αιγίου και στο νησί Τροιζόνια». Επίσης, πρόσθεσε ότι «δύο ακόμη ταχύπλοα βρίσκονται σε επιφυλακή στο λιμάνι της Πάτρας και αν χρειαστεί μέσα σε περίπου 10 λεπτά θα έχουν καταπλεύσει στην θαλάσσια περιοχή της Αιγιάλειας».

Αναφερόμενος στη χθεσινή μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού, για τον απεγκλωβισμό πολιτών από τις παραλιακές περιοχές Μπούκα, Λόγγος και Πεύκη, είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «εκτός από τα πλωτά σκάφη, στελέχη του Λιμενικού βρίσκονταν στην παραλιακή ζώνη, όπου εντόπιζαν όσους χρειάζονταν βοήθεια και τους οδηγούσαν στα σκάφη, ώστε να μεταφερθούν με ασφάλεια στο λιμάνι του Αιγίου».

Μάλιστα, όπως επισήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Κυριακουλόπουλος, «υπήρξε άψογη συνεργασία με την Αστυνομία, την Πολιτική Προστασία και τις τοπικές Αρχές, για τον απεγκλωβισμό των πολιτών».

ΓΓΠΠ: Αμεση η κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού

Αμεση ήταν η κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού χθες σε όλα τα επίπεδα, όπως επισημαίνουν πηγές της Πολιτικής Προστασίας καθώς τόσο τα μέσα της Πυροσβεστικής (εναέρια, επίγειες δυνάμεις, πεζοπόρα τμήματα) όσο και το πρωτόκολλο της Πολιτικής Προστασίας ενεργοποιήθηκαν και ήταν «μέσα στο χρόνο επιφυλακής τους».

Συγκεκριμένα, όπως αναφέουν πηγές της Πολιτικής Προστασίας, «τα εναέρια μέσα παρά τις παράλληλες εξαιρετικά δύσκολες φωτιές σε Κρανίδι και Αλμυρό (καθώς χρειάστηκαν και εκεί) ήταν μέσα στον χρόνο επιφυλακής τους, πάνω από τη φωτιά. Το πρωτόκολλο της Πολιτικής Προστασίας ενεργοποιήθηκε ακαριαία ενώ 2 μηνύματα 112 έφυγαν στοχευμένα για την εκκένωση των περιοχών που κινδύνευαν».

Όσον αφορά την ΕΛΑΣ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «με υποδειγματικό και πειθαρχημένο τρόπο προχώρησε στις απομακρύνσεις των πολιτών, στεγανοποίησε με ασφάλεια τόσο τη νέα όσο και την παλιά εθνική οδό, αλλά και κάθε κάθετο προς τις πληγείσες περιοχές δρόμο, έτσι ώστε να μην υπάρξει κυκλοφοριακό κομφούζιο και εγκλωβισμός των οχημάτων πυρόσβεσης». Ακόμη, «το λιμενικό σε πλήρη κινητοποίηση με λέμβους, σκάφη και ιδιωτικά πλοιάρια ήταν εκεί και απεγκλώβισε δεκάδες πολίτες με ασφάλεια από θαλάσσης. Το πυροσβεστικό πλοιάριο της Πάτρας προσέγγισε από θαλάσσης την περιοχή και συνέδραμε στην επιβράδυνση της εξέλιξης της φωτιάς στον αιγιαλό και στην ασφαλή απομάκρυνση των πολιτών. Πεζοπόρα τμήματα της Πυροσβεστικής μετακινήθηκαν από όλη τη χώρα στην περιοχή και με ειδική πτήση του αεροσκάφους ΑΤR της γγΠΠ, 30 πυροσβέστες μεταφέρθηκαν από Θεσσαλονίκη, οι οποίοι όλο το βράδυ, ακόμα και τώρα, επιχειρούν». Παράλληλα και το ΕΚΑΒ συνέδραμε στην όλη προσπάθεια καθώς, απέστειλε κινητή μονάδα στο σημείο της πυρκαγιάς και 2 μονάδες στο Αίγιο, ενώ οι υγειονομικές αρχές και τα Νοσοκομεία τέθηκαν σε άμεση επιφυλακή.

Από την πλευρά της η τοπική αυτοδιοίκηση συνέβαλε κι εκείνη, καθώς, οι Δήμοι και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κινητοποιήθηκαν άμεσα με υδροφόρες και μηχανήματα, αναλαμβάνοντας και την φιλοξενία και φροντίδα των πληγέντων.

«Οι εθελοντικές ομάδες ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή και συντεταγμένα υπό την καθοδήγηση των πυροσβεστικών δυνάμεων συνέβαλλαν τα μέγιστα», σημειώνουν πηγές της Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, όπως τονίζουν, «η φυσική και πολιτική ηγεσία της Πυροσβεστικής δια του Αρχηγού της αντιστρατήγου Στ.Κολοκούρη και του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Χαρδαλιά, ήταν στο πεδίο, μπροστά στη φωτιά, μαζί με τους πυροσβέστες, για να συντονίσουν, να οργανώσουν, να εξασφαλίσουν μέσα και δυνάμεις» .

«Ο ΓΓΠΠ Βασίλης Παπαγεωργίου και ο ίδιος ο υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοϊδης από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν στο Κέντρο Επιχειρήσεων, μαζί με τους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής υπηρεσίας και διατηρούσαν τον έλεγχο της πραγματικά δύσκολης αυτής κατάστασης -μιας πυρκαγιάς με ανέμους και ριπές 6 μποφόρ που κατευθυνόταν μέσα από συμπαγές πευκόφυτο δάσος με μεγάλα θερμικά φορτία προς τους οικισμούς της περιοχής», σημειώνουν.

