Θεσσαλονίκη

Πυροβολισμοί μέρα-μεσημέρι στο Κορδελιό

Αιματηρό επεισόδιο στο Κοροδελιό Θεσσαλονίκης. Επί ποδός η ΕΛΑΣ.

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν τις 14:00 στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά το επεισόδιο τραυματίστηκε ένα άτομο. Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι είδε ομάδα ατόμων να συμπλέκεται και στη συνέχεια ακούστηκαν δύο πυροβολισμοί. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο περισυνέλλεξαν δύο κάλυκες.

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, τα άτομα που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο αποχώρησαν από το σημείο με δύο αυτοκίνητα. Μαζί τους πήραν και το τραυματισμένο άτομο. Ο τραυματισμός του προκλήθηκε από ξυλοδαρμό και όχι από πυροβολισμό.

Πηγή: thestival.gr

