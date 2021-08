Αιτωλοακαρνανία

Φωτιά στο Αγρίνιο: Εκκένωση σε Παραδείσι και Περπάτη (εικόνες)

Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο δήμο του Αγρινίου.

Πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής σε δασική έκταση στο Αγρίνιο κινητοποίησε τις εναέριες και επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε πευκοδάσος και για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκαν τα χωριά Παραδείσι και Περπάτη Αιτωλοακαρναίνιας.

Τις προσπάθειες κατάσβεσης συνδράμουν και τα μέλη της Ελληνοαμερικανικής ομάδας έρευνας και διάσωσης με επικεφαλής τον κ.Καλογερόπουλο.



Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που αποτελούνται από 50 πυροσβέστες με 16 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού, τέσσερα πυροσβεστικά αεροπλάνα και τρία ελικόπτερα.

Στην #πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παραδείσι Αγρινίου επιχειρούν 51 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο τμήμα, 16 οχήματα, 5 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 1, 2021

Πηγή: nafpaktianews.gr, Kostas Patogiannis





