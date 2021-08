Δωδεκανήσα

Φωτιά στη Ρόδο: Σε ύφεση τα μέτωπα

Σαφώς βελτιωμένη είναι η εικόνα μέτωπα της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε στη Ρόδο την Κυριακή. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο νησί.

Σε ύφεση βρίσκονται τα μέτωπα της φωτιάς στο νησί της Ρόδου, καθώς όλο το βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές έδωσαν σκληρή μάχη με τις φλόγες. Από νωρίς το πρωί ξεκίνησαν οι ρίψεις νερού από τα πυροσβεστικά αεροπλάνα και τα ελικόπτερα και υπάρχει αισιοδοξία ότι η πυρκαγιά θα τεθεί υπό έλεγχο.

Σε ανακοινωσή του, ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, αναφέρει:

«Το ξημέρωμα βρίσκει τη Ρόδο πολύ καλύτερα από την προηγούμενη νύκτα. Τα μέτωπα είναι σε ύφεση. Ο πρώτος στόχος, η προστασία της ανθρώπινης ζωής, επιτεύχθηκε.

Η εκκένωση οικισμών και η κατά προτεραιότητα παρέμβαση πέριξ αυτών, η απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένα τμήματα του οδικού δικτύου, έφεραν αποτελέσμα.

Η σκληρή δουλειά που έγινε όλη τη νύκτα, επίσης έφερε αποτέλεσμα.

Η βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, στο συντριπτικό τμήμα αυτού, αποκαταστάθηκε. Ο κρατικός μηχανισμός στάθηκε όρθιος, οι εθελοντές και οι ενεργοί πολίτες ανέδειξαν αξίες. Συνεχίζουμε σήμερα το πρωί, με ενισχυμένες δυνάμεις και ανεξάντλητες αντοχές.

Δεν συντρέχει κανένας λόγος διασποράς πανικού. Μόνο δουλειά, με σχέδιο, καθαρό μυαλό, οργάνωση και ψυχραιμία».

