Μύκονος: σύλληψη μέλους κυκλώματος που διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών (εικόνες)

Διακινούσε πληθώρα ναρκωτικών ουσιών, τα οποία συσκεύαζε σε μπουκαλάκια βιταμινών και τα έκρυβε σε διάφορες τοποθεσίες του νησιού.

Ένας 45χρονος, μέλος οργανωμένου κυκλώματος διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών στο νησί της Μυκόνου, συνελήφθη από αστυνομικούς και λιμενικούς, με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου «Ugly» του λιμεναρχείου του νησιού. Στη σύλληψή του συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με λιμενικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Λιμεναρχείου Μυκόνου, κλιμάκιο Ειδικών Αποστολών του Λιμεναρχείου και αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, στην κατοχή του 45χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, έπειτα από έρευνες στο σπίτι του, αλλά και σε διάφορα άλλα σημεία, που ο φερόμενος ως δράστης χρησιμοποιούσε σαν «καβάτζες», μεταξύ των οποίων και ένα πέτρινο τοιχίο, 61 μικροδέματα κοκαΐνης συνολικού βάρους 133,32 γραμμαρίων, 23 μικροδέματα MDMA συνολικού βάρους 39,73 γραμμαρίων, 100 μικροδέματα κάνναβης συνολικού βάρους 467,29) γραμμαρίων, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και χρηματικά ποσά σχετιζόμενα με εμπορία ναρκωτικών ουσιών.

Η κοκαΐνη, το χασίς και τα χάπια ήταν συσκευασμένα σε μπουκαλάκια βιταμινών και κρυμμένα κάτω από πέτρες και πίσω από θάμνους γι' αυτό και χρειάστηκε πολυήμερη παρακολούθηση από Αστυνομία και Λιμενικό μέχρι να συλληφθεί.

Για περισσότερες από 10 ημέρες τα στελέχη του τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, η Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών του Λιμεναρχείου Μυκόνου και στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας του νησιού είχαν γίνει "σκιά" του 45χρονου για τον οποίο υπήρχαν πληροφορίες ότι είναι μέλος πολυεθνικού κυκλώματος κι έχει αναλάβει το ρόλο να μεταφέρει και να διακινεί ναρκωτικά στην πολύβουη και γεμάτη τουρίστες Μύκονο.

Κατασχέθηκε, επιπροσθέτως, ένα μοτοποδήλατο, το οποίο ο φερόμενος ως δράστης χρησιμοποιούσε ως μέσο μεταφοράς των ναρκωτικών (διαπιστώθηκε ότι στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης).

Σε βάρος του 45χρονου, υπηκόου Αλβανίας σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση των Νόμων περί ναρκωτικών και περί αλλοδαπών και για παράβαση του ΚΟΚ.

«Λερναία Ύδρα» τα κυκλώματα ναρκωτικών στην κοσμοπολίτικη Μύκονο που "βουλιάζει" από κόσμο αυτή την εποχή, ωστόσο, τους τελευταίους μήνες η συστηματική συνεργασία αστυνομίας και λιμενικού έχει οδηγήσει στη διάλυση αρκετών κυκλωμάτων στο νησί.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

