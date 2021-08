Εύβοια

Φωτιά στην Εύβοια

Η φωτιά εκδηλώθηκε δίπλα σε δάσος, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από φωτιά που ξέσπασε στην Τριάδα Ευβοίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά λίγο μετά τις 2.30 το μεσημέρι εκδηλώθηκε σε χωράφι με ελαιόδεντρα, έξω από το χωριό Τριάδα του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του εθελοντικού κλιμακίου Ψαχνών καθώς και πυροσβεστικό της ΠΥ Χαλκίδας και κατάφεραν να περιορίσουν την φωτιά, πριν επεκταθεί προς την δασική έκταση που υπάρχει γύρω του.

Στο σημείο πήγε και ο Δήμαρχος Διρφύων Μεσσαπίων Γιώργος Ψαθάς.

Πηγή: eviathema

