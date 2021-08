Φθιώτιδα

Φωτιά σε δύο χωριά στην Φθιώτιδα

Δύο φωτιές ξέσπασαν ταυτόχρονα στην Φθιώτιδα. Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Δύο φωτιές ξέσπασαν με χρονική απόσταση ανάμεσά τους λίγων λεπτών, σε δύο διαφορετικά σημεία στη Φθιώτιδα.

Λίγο μετά τις 4:00 το μεσημέρι φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στο χωριό Λευκάδα της Σπερχειάδας στη Δυτική Φθιώτιδα και μάλιστα σε ένα κοντινό σημείο στον οικισμό.

Τόσο οι κάτοικοι της περιοχής, εθελοντές από τη Δυτική Φθιώτιδα, όσο και τα πυροσβεστικά που έφτασαν άμεσα από τη Λαμία και τη Μακρακώμη, μαζί με ρίψεις νερού από τα 2 αεροσκάφη PZL πού βρίσκονται στο αεροδρόμιο της Λαμίας περιόρισαν την καταστροφική πορεία της φωτιάς.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι θερμοκρασίες στην περιοχή είναι πάρα πολύ υψηλές γεγονός που εμποδίζει τα δύο αεροσκάφη τύπου PZL να βρίσκονται συνεχώς στον αέρα και να κάνουν ρίψεις νερού.

Δεκαπέντε λεπτά αργότερα, στις 4:15, καπνοί πετάγονται ψηλά στο όρος Όρθρυ σε δασική έκταση κοντά στο χωριό Λογγίτσι της Στυλίδας. Πρόκειται για την δεύτερη πυρκαγιά, αυτή τη φορά στην Ανατολική Φθιώτιδα, πάνω από την Στυλίδα.

Ήδη έχουν κάνει τις πρώτες ρίψεις νερού τα δύο αεροσκάφη τύπου PZL από το αεροδρόμιο της Λαμίας και κινούνται για την περιοχή ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και από τη Φθιώτιδα και άλλες περιοχές.

Ήδη ενεργοποιήθηκαν και δυνάμεις της πολιτικής προστασίας από την Λαμία και την Στυλίδα με χωματουργικά μηχανήματα αλλά και βυτιοφόρα με νερό και κατευθύνονται στην περιοχή όπως επίσης κατευθύνονται πεζοπόρο τμήματα της πυροσβεστικής και εθελοντές.

Είδη αναμένονται στην περιοχή δύο ακόμη αεροσκάφη καναντέρ και ένα ελικόπτερο για να βοηθήσουν στην κατάσβεση.

Σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής το μέτωπο είναι ιδιαίτερα μεγάλο και αναπτύσσεται συνεχώς. Οι άνεμοι είναι ισχυροί κι όπως σημειώνουν, «αν τη φωτιά δεν την προλάβουν τα εναέρια και τα επίγεια μέσα το μέτωπο θα εξελιχθεί σε πολύ μεγάλο στην κορυφογραμμή πάνω από τη Στυλίδα».

