Κιλκίς

Κιλκίς: Σκότωσε σκύλο στην πλατεία του χωριού

Νέα κτηνωδία σε βάρος ανυπεράσπιστου σκυλιού προκαλεί σοκ και αποτροπιασμό. Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη.

Άντρας πυροβόλησε και σκότωσε αδέσποστο σκυλί, στην πλατεία του χωριού Ποντοηράκλεια του Κιλκίς.

Στη συνέχεια, επιβιβάστηκε στο όχημα του και έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό του.