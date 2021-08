Μεσσηνία

Φωτιά στη Μεσσηνία - Εκκενώθηκε χωριό

Φωτιά στο Βασιλίτσι Μεσσηνίας, απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι τώρα αιτία, σε δασική έκταση στην περιοχή Βασιλίτσι, του δήμου Πύλου - Νέστορος, στην Μεσσηνία.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δόθηκε εντολή για προληπτική εκκένωση της κοινότητας Βασιλίτσι.

Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 12 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία πυροσβεστικά αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα.

