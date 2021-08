Δωδεκανήσα

Νίσυρος: Νέος σεισμός στο νησί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο "χορό" των Ρίχτερ η Νίσυρος. Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν το φαινόμενο που είναι σε εξέλιξη.

Νέα σεισμική δόνηση ισχύος 4 βαθμών Ρίχτερ σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο σημειώθηκε πριν από λίγο στην θαλάσσια περιοχή της Νισύρου.

Ο σεισμός αποτελεί συνέχεια της σεισμικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται στην ευρύτερη περιοχή της Νισύρου στην διάρκεια των τελευταίων ημερών, η οποία παρακολουθείται από τους σεισμολόγους.

Ο τελευταίος σεισμός σημειώθηκε στις 16:23, με επίκεντρο 27 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του νησιού της Νισύρου και σε εστιακό βάθος 17,5 χιλιομέτρων.

Τόσο η σημερινή δόνηση όσο και αυτές των προηγούμενων ημερών έχουν γίνει ελάχιστα αντιληπτές από τους κατοίκους του νησιού και δεν έχουν προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία ούτε και ζημιές.

Όπως έγινε γνωστό από τον δήμαρχο Χριστοφή Κορωναίο υπάρχει επικοινωνία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών για τη σεισμική δραστηριότητα των τελευταίων ημερών.

Ειδήσεις σήμερα:

Ολυμπιακοί Αγώνες: Χάλκινος ο Λευτέρης Πετρούνιας στους κρίκους

Κορονοϊός – CDC: νέες οδηγίες για μάσκες και τεστ στους πλήρως εμβολιασμένους