Δωδεκανήσα

Φωτιά στην Ρόδο: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πεταλούδες και Καλλιθέα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δυο δημοτικές ενότητες κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κατόπιν εντολής του Νίκου Χαρδαλιά. Προληπτική εκκένωση του χωριού Μαριτσά



Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύσσονται οι δημοτικές ενότητες Πεταλούδων και Καλλιθέας του δήμου Ρόδου της περιφερειακής ενότητας Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την 1η Αυγούστου στην παραπάνω περιοχή.

Η εν λόγω κήρυξη έγινε κατόπιν εντολής του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά και απόφαση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου και θα ισχύει από την ημερομηνία έναρξης της εκδήλωσης του φαινομένου, και για έξι μήνες, δηλαδή έως και 01 Φεβρουαρίου 2022.

Εν τω μεταξύ, την προληπτική εκκένωση του χωριού Μαριτσά αποφάσισαν οι αρμόδιες υπηρεσίες που προσπαθούν να κατασβέσουν την πυρκαγιά στο νησί της Ρόδου. Η απόφαση πάρθηκε διότι μέχρι αυτή την ώρα, λόγω του δύσβατου της περιοχής δεν έχει σβηστεί εστία φωτιάς που υπάρχει στην Περιοχή «Κερωνιάτης».

Ειδήσεις σήμερα:

Καύσωνας: Σε ποια περιοχή έδειξε 46,3 βαθμούς η θερμοκρασία

Αιγάλεω: Ποινική δίωξη στον 18χρονο για τις επιθέσεις σε γυναίκες

Φωτιά σε δύο χωριά στην Φθιώτιδα