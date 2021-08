Φθιώτιδα

Φωτιά στο Λογγίτσι: "Μάχη" για να τεθεί υπό έλεγχο (εικόνες)

Μαίνεται η φωτιά στο Λογγίτσι Φθιώτιδας. Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστών.

"Μάχη" με τις φλόγες έδιναν μέχρι αργά το βράδυ της Δευτέρας δεκάδες πυροσβέστες και πυροσβεστικά οχήματα από τη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία στην κορυφογραμμή του όρους Όρθρυς, κοντά στο χωριό Λογγίτσι της Στυλίδας στην ανατολική Φθιώτιδα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο έσπευσαν 77 πυροσβέστες με 17 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 2 ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη, τα οποία επιχειρούσαν μέχρι την δύση του ηλίου.. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρος και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λογγίτσι Φθιώτιδας. Επιχειρούν 77 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 17 οχήματα, 2 Ε/Π και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 2, 2021

Είναι χαρακτηριστικό ότι 4 αεροσκάφη μεταξύ των οποίων και 2 canadair και 2 PZL, όπως επίσης και 2 ελικόπτερα, για περισσότερο από τρεις ώρες και κάτω από δύσκολες συνθήκες και λόγω θερμοκρασίας αλλά και λόγω των ανέμων, έδωσαν μία πραγματική μάχη να περιορίσουν τα μέτωπα της φωτιάς, που από την αρχή κινούνταν απειλητικά.

«Είναι μία πολύ δύσκολη πυρκαγιά σε μία περιοχή που δεν επιτρέπει πλήρη ανάπτυξη στα εναέρια και τα επίγεια μέσα» υπογραμμίζει ο αντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδας, Θανάσης Καρακάντζας, που απ' την πρώτη στιγμή βρίσκεται στο μέτωπο της φωτιάς.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη «αν και η φωτιά είναι μακριά από σπίτια και χωριά, οι ώρες είναι κρίσιμες. Υπάρχουν μεγάλες και επικίνδυνες αναζωπυρώσεις, που αν μέσα στο φως της μέρας δεν μπορέσουμε να τις ελέγξουμε, η νύχτα θα είναι εφιαλτική. Υπάρχει κίνδυνος η φωτιά να φύγει σε δασική περιοχή προς την Μαγνησία στα βόρεια και βορειοανατολικά, όπως επίσης και δυτικά, όπου υπάρχουν πολλές εστίες» σημειώνει ο κ. Καρακάντζας.

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη δυτική Φθιώτιδα

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε μετά τις 4:00 το μεσημέρι στο χωριό Λευκάδα της Σπερχειάδας στη δυτική Φθιώτιδα και μάλιστα σε ένα κοντινό σημείο στον οικισμό.

Τόσο οι κάτοικοι της περιοχής, εθελοντές από τη δυτική Φθιώτιδα, όσο και τα πυροσβεστικά που έφτασαν άμεσα από τη Λαμία και τη Μακρακώμη, μαζί με ρίψεις νερού από τα 2 αεροσκάφη PZL πού βρίσκονται στο αεροδρόμιο της Λαμίας περιόρισαν την καταστροφική πορεία της φωτιάς.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι θερμοκρασίες στην περιοχή είναι πάρα πολύ υψηλές γεγονός που εμποδίζει τα δύο αεροσκάφη τύπου PZL να βρίσκονται συνεχώς στον αέρα και να κάνουν ρίψεις νερού.

