Φωτιά στη Ρόδο: Εκκενώθηκε το χωριό Μαριτσά

Μάχη με τις αναζωπυρώσεις εξακολουθούν να δίνουν οι πυροσβέστες.

Την προληπτική εκκένωση του χωριού Μαριτσά αποφάσισαν οι αρμόδιες υπηρεσίες που προσπαθούν να κατασβέσουν την πυρκαγιά στο νησί της Ρόδου.

Η απόφαση πάρθηκε διότι, λόγω του δύσβατου της περιοχής δεν έχει σβηστεί εστία φωτιάς που υπάρχει στην Περιοχή «Κερωνιάτης».

Η προληπτική εκκένωση του χωριού ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Αρκετοί από τους κατοίκους του χωριού προτίμησαν να φιλοξενηθούν σε συγγενικά ή φιλικά τους σπίτια σε άλλες περιοχές του νησιού. Όσοι θέλουν πάντως, ύστερα από συνεννόηση του δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Καμπουράκη με την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, μεταφέρονται σε ξενοδοχεία του νησιού.

Στην περιοχή, όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος της δημοτικής ενότητας Αφάντου-Πεταλούδων, Αναστάσιος Σπανός, βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, αρκετοί εθελοντές και μηχανήματα με σκοπό να εμποδίσουν την επέκταση της πυρκαγιάς προς τον οικισμό. Έχουμε χαράξει αντιπυρικές ζώνες στην περιοχή του Κερωνιάτη και του Αγίου Νικολάου και είμαστε έτοιμοι να αποτρέψουμε την επέκταση της φωτιάς τόνισε ο κ. Σπανός.

Στις άλλες περιοχές του νησιού όπου είχε αναπτυχθεί η πυρκαγιά, τα πράγματα εξελίσσονται χωρίς προβλήματα, υπάρχουν όμως σε αυτές ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πεταλούδες και Καλλιθέα

Υπενθυμίζεται πως οι δημοτικές ενότητες Καλλιθέας και Πεταλούδων, λόγω της καταστροφικής φωτιάς της 1ης Αυγούστου, κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Αναλυτικά, από την ΓΓΠΠ ανακοινώθηκαν τα εξής, νωρίτερα τη Δευτέρα:

«Με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά και απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου, κηρύσσονται σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας οι Δημοτικές Ενότητες Πεταλούδων και Καλλιθέας του Δήμου Ρόδου της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις 01-08-2021 στην παραπάνω περιοχή.

Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία έναρξης της εκδήλωσης του φαινομένου και για έξι μήνες, ήτοι έως και 01 Φεβρουαρίου 2022».

Μάχη με τις αναζωπυρώσεις δίνουν πυροσβέστες και εθελοντές

Μάχη για την αντιμετώπιση των αναζωπυρώσεων και των διάσπαρτων μικρών εστιών πυρκαγιάς που υπάρχουν, εξακολουθούν να δίνουν μέχρι αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές στο νησί της Ρόδου.

Η πυρκαγιά από το πρωί δεν έχει επεκταθεί, υπάρχουν όμως αρκετές εστίες στον χώρο όπου αναπτύχθηκε την Κυριακή, μεταξύ των χωριών Θολού, Μαριτσών και Ψίνθου.



Όλη τη διάρκεια της ημέρας για την αντιμετώπιση της υπήρχαν συνεχείς ρίψεις νερού από πυροσβεστικά αεροπλάνα και ελικόπτερα και έντονη κινητοποίηση από τις δυνάμεις πυρόσβεσης που ενισχύθηκαν μάλιστα με οχήματα και προσωπικό από άλλες περιοχές της χώρας.

Οι ρίψεις νερού αυτή την ώρα έχουν επικεντρωθεί στην περιοχή «Κερωνιάτης» στο χωριό Μαριτσά όπου εξακολουθεί να υπάρχει μία εστία φωτιάς.

Οι δυνάμεις που επιχειρούν

Να σημειωθεί πάντως ότι η Πυροσβεστική στην τελευταία ανακοίνωσή της ανέφερφε ότι η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθές στην περιοχή Παντάνασσα Ρόδου είναι σε ύφεση.

Ωστόσο ανησυχία προκαλούν οι άνεμοι και ο καύσωνας καθώς ενισχύουν τις ενεργές καύσεις. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 159 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 34 οχήματα. Συνδρομή παρέχει ο Ελληνικός Στρατός, εθελοντές πυροσβέστες καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Νωρίτερα, και μέχρι το τελευταίο φως επιχειρούσαν 3 αεροσκάφη (2 CL415 και το Beriev-200) και 6 ελικόπτερα (4 για αεροπυρόσβεση και 2 ως συντονιστικά).

