Εύβοια: Μαχαίρωσαν τοπικό σύμβουλο και του πήραν το αυτοκίνητο

Ο άνδρας που δέχθηκε την επίθεση προσπάθησε να αμυνθεί, ωστόσο οι δράστες ήταν αποφασισμένοι.

Άγρια ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματγα στην Τριάδα Ευβοίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άτομα μπήκαν στην αυλή του σπιτιού ενός τοπικού συμβούλου και στην συνέχεια προσπάθησαν να μπουν και μέσα στο σπίτι.

Ο τοπικός σύμβουλος τους άκουσε και στην προσπάθειά του να τους διώξει, οι δύο άντρες τον μαχαίρωσαν! Στη συνέχεια, πήραν τα κλειδιά του αυτοκινήτου του θύματος, μπήκαν μέσα σε αυτό και έγιναν “καπνός” αφήνοντας τον αιμόφυρτο.

Στο σημείο λίγη ώρα αργότερα πήγε περιπολικό της Ασφάλειας Χαλκίδας, η οποία και διερευνά την υπόθεση.

