Δωδεκανήσα

Σεισμός στην Τήλο

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε τα ξημερώματα στα ανοιχτά της Τήλου.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 2:56, σε απόσταση 351 χλμ. ΑΝΑ των Αθηνών.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 25 χλμ. ΔΝΔ της πόλης της Τήλου.

