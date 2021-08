Αργολίδα

Σεισμός στη Ναύπακτο ταρακούνησε την Πάτρα

Ασθενής αλλά αισθητή η σεισμική δόνηση που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στη Ναύπακτο.

Ασθενής σεισμική δόνηση έγινε αισθητή, περίπου στις 8:00, στην Πάτρα, τη Ναύπακτο και σε άλλες περιοχές της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε έξι χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ναυπάκτου, ενώ το εστιακό βάθος προσδιορίστηκε στα 10 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο ήταν τρία χιλιόμετρα νότια, νοτιοδυτικά της Ναυπάκτου.

