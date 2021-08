Φθιώτιδα

Φωτιά στο Λογγίτσι: Απέδωσε η ολονύχτια μάχη

Αδιάκοπα επιχειρούσαν όλο το βράδυ οι πυροσβέστες, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας άρχισαν οι ρίψεις από τα εναέρια μέσα.

Τα εναέρια μέσα, αεροπλάνα και ελικόπτερα, έδωσαν τέλος από νωρίς το πρωί στην ολονύχτια μαραθώνια μάχη των πυροσβεστών να συγκρατήσουν τις επικίνδυνες αναζωπυρώσεις της φωτιάς στην κορυφογραμμή του όρους Όρθρυς πάνω από τη Στυλίδα.

Όλη τη νύχτα η φωτιά, κοντά στο χωριό Λογγίτσι της Στυλίδας, έδειχνε τις άγριες διαθέσεις της. Σε τουλάχιστον 4 περιπτώσεις, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, η άμεση επέμβαση των πυροσβεστών απέτρεψε τη διεύρυνση του μετώπου της πυρκαγιάς και την απειλητική κίνησή της είτε προς την περιοχή της Ανάβρας Μαγνησίας είτε προς την περιοχή του χωριού Νεοχώρι Δομοκού αλλά και ανατολικά προς την περιοχή του χωριού Νεράιδα Στυλίδας.

Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες με δεκάδες πυροσβεστικά οχήματα μέσα στη νύχτα βρήκαν τρόπο να προσεγγίσουν τα μέτωπα της φωτιάς και την εγκλώβισαν μέσα σε μία χαράδρα με συνεχείς επικίνδυνες αναζωπυρώσεις, ενώ οι στενοί δρόμοι δεν αφήνουν ούτε στα πυροσβεστικά οχήματα να κινηθούν σε καθοριστικά σημεία και έτσι μετατρέπεται σε Γολγοθά η ανάγκη για ανεφοδιασμό με νερό.

Δεκάδες οχήματα με πυροσβέστες από τη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία αλλά και πεζοπόρα τμήματα, όλη τη νύχτα, έδωσαν μία πραγματική μάχη να συγκρατήσουν τις φλόγες και με το πρώτο φως της μέρας ξεκίνησαν να εργάζονται τόσο τα χωματουργικά μηχανήματα όσο και τα εναέρια μέσα, αεροπλάνα και ελικόπτερα, προκειμένου να περιορίσουν την καταστροφική πορεία της φωτιάς.

Αυτή την ώρα, με τις συνεχείς ρίψεις νερού από αεροπλάνα και ελικόπτερα τα επικίνδυνα μέτωπα έχουν περιοριστεί μέσα σε μία χαράδρα. Στο μέτωπο της φωτιάς έχει μεταφερθεί, από χθες το βράδυ, το σύνολο των δυνάμεων της Φθιώτιδας αλλά και πυροσβεστικές δυνάμεις από Τρίκαλα, Καρδίτσα, Μαγνησία, Λιβαδειά και Λάρισα.

