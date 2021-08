Θεσσαλονίκη

Εξιχνιάστηκε ληστεία σε βάρος νεαρού που έκανε οτοστόπ

Ο οδηγός που σταμάτησε να πάρει τον νεαρό, δεν είχε τελικά καλές προθέσεις…

Ληστεία σε βάρος ενός 27χρονου που έκανε οτοστόπ, στα τέλη του περασμένου Νοεμβρίου, εξιχνίασαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο 28χρονος επιβίβασε στο αυτοκίνητό του τον νεαρό άνδρα που έκανε οτοστόπ, στην περιοχή της Μενεμένης και αφού τον οδήγησε στην περιοχή της Χαλκηδόνας, από κοινού με τέσσερις ακόμη συνεργούς του, τον αποβίβασαν από το όχημα και με τη χρήση σωματικής βίας του αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και το κινητό του τηλέφωνο.

Σε βάρος του 28χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία, ενώ οι συνεργοί του παραμένουν άγνωστοι.

