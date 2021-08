Σέρρες

Σέρρες: εξαπατούσε προσποιούμενη την υπάλληλο του ΣΔΟΕ

Τεράστιο χρηματικό ποσό κατάφερε να αποσπάσει χρήματα από ντόπιους στις Σέρρες.

Προσποιούμενη άλλοτε τη δικηγόρο και άλλες φορές την υπάλληλο του ΣΔΟΕ, μια γυναίκα ηλικίας 50 ετών, στις Σέρρες, κατάφερε να αποσπάσει από διάφορα άτομα το χρηματικό ποσό των 127.167 ευρώ, την τελευταία τετραετία.

Η φερόμενη ως δράστιδα συνελήφθη χθες το μεσημέρι. Νωρίτερα, είχε αποσπάσει από άλλη γυναίκα το ποσό των 1.000 ευρώ, ως αμοιβή για τη δήθεν έκδοση ενός πιστοποιητικού.

Η 50χρονη είχε μπει το τελευταίο διάστημα στο στόχαστρο των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερρών. Από την έρευνα προέκυψε ότι διέπραξε την τελευταία τετραετία συνολικά 56 απάτες και μία απόπειρα απάτης σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών, προσποιούμενη είτε τη δικηγόρο είτε την υπάλληλο του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ). Με την κατά περίπτωση ψευδή ιδιότητα, που δήλωνε στα θύματά της, αποκτούσε την εμπιστοσύνη τους και στη συνέχεια με διάφορα προσχήματα τους αποσπούσε τμηματικά μεγάλα χρηματικά ποσά. Η συλληφθείσα δρούσε κάποιες φορές με τη βοήθεια 60χρονου συνεργού, τα στοιχεία του οποίου ταυτοποιήθηκαν και περιλαμβάνονται στη δικογραφία

Η 50χρονη αποκόμισε το χρηματικό ποσό των 127.167 ευρώ, ενώ επιχείρησε να αποσπάσει ακόμη 3.500 ευρώ. Στην κατοχή της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1.000 ευρώ και το όχημα που χρησιμοποιούσε.

Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν εμπλοκή της γυναίκας και του συνεργού της και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις.

Η συλληφθείσα, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος της, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.

