Λακωνία: Φωτιά στην Καστανιά

Ισχυρέ πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημειο.

Επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς και ένα εναέριο μέσο έχουν κινητοποιηθεί για να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά, που εκδηλώθηκε, από άγνωστη μέχρι τώρα αιτία, σε δασική έκταση στην περιοχή Καστανιά του δήμου Ανατολικής Μάνης, στη Λακωνία.

Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 21 οχήματα ενώ ένα ελικόπτερο και δυο αεροσκάφη πραγματοποιούν ρίψεις νερού από αέρος.

Την επιχείρηση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς συνδράμουν εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ.

