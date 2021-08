Δωδεκανήσα

Ρόδος: προφυλακιστέος ο άνδρας που μαχαίρωσε τη σύζυγό του

Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του ο 47χρονος που οδηγείται στις φυλακές.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε σήμερα το μεσημέρι, ο 47χρονος που το βράδυ του περασμένου Σαββάτου επιχείρησε να σκοτώσει την 36χρονη σύζυγό του, επειδή αυτή του ζήτησε να χωρίσουν.

Όπως έγινε γνωστό, ο 47χρονος απολογούμενος ισχυρίστηκε πως αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα για τα οποία ελάμβανε φαρμακευτική αγωγή την οποία έχει σταματήσει και πως εξαιτίας αυτού έγινε και η έκρηξη σε βάρος της συζύγου του.

Ο ίδιος δήλωσε μετανιωμένος, ζήτησε συγγνώμη και ισχυρίστηκε πως δεν μπορούσε να διαχειριστεί το γεγονός πως η 36χρονη θα τον εγκατέλειπε και θα του έπαιρνε τα παιδιά.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας με σύμφωνη γνώμη και του αρμόδιου εισαγγελέα ο 47χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

