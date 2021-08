Δωδεκανήσα

Φωτιά στην Κω κοντά σε κατοικημένη περιοχή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη πυρκαγιά στο νησί. Απειλείται οικισμός.

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στο νησί της Κω, γεγονός που έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση στις δασοπυροσβεστικές δυνάμεις της περιοχής.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή "Μαρμαρωτό" στην πόλη της Κω, κυρίως σε χορτολιβαδική, αλλά και σε δασική έκταση. Είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή και θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Η Πυροσβεστική καταβάλλει προσπάθειες ώστε η φωτιά να μην ξεφύγει προς το δάσος του Ασκληπιείου.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ασκληπιείο στην νήσο της Κω.

??Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 3, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Τήλο

Έγκλημα στη Λάρισα: Το χρονικό της τραγωδίας

Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Καραλής 4ος στον τελικό του επί κοντώ (εικόνες)