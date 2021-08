Μεσσηνία

Μεσσηνία: Αναζοπυρώθηκε η φωτιά, μήνυμα 112 για εκκένωση περιοχών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναζωπυρώθηκε η φωτιά στο Βασιλίτσι. Πολύ δύσκολη η κατάσταση, λέει ο δήμαρχος Πύλου – Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας

Αναζωπυρώθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε σε δασική έκταση στο Βασιλίτσι του δήμου Πύλου-Νέστορος, στη Μεσσηνία, παρά την ύφεση που παρουσίασε το πρωί ..

Όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Πύλου - Νέστορος, Παναγιώτης Καρβέλας, «η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές σε παραθεριστικές κατοικίες, ενώ έχουν εκκενωθεί οι κοινότητες Άγιος Γεώργιος, Λιβαδάκια και Βασιλίτσι».

Στην περιοχή επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Μήνυμα από το 112

Εν τω μεταξύ, μήνυμα του 112 εστάλη σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Βασιλίτσι, Λειβαδάκια, 'Αγιος Γεώργιος Μεσσηνίας ώστε να εκκενώσουν τώρα προς Κορώνη λόγω δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: Αν βρίσκεστε στην περιοχή Βασιλίτσι, Λειβαδάκια, 'Αγιος Γεώργιος Μεσσηνίας εκκενώστε τώρα προς Κορώνη. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας.

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Βασιλίτσι, #Λειβαδάκια, #ΆγιοςΓεώργιος #Μεσσηνίας εκκενώστε τώρα προς #Κορώνη



!? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας@pyrosvestiki @hellenicpolice @GSCP_GR

— 112 Greece (@112Greece) August 3, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

Βορίδης για ανεμβολίαστους: τι θα γίνει με όσους εργάζονται στο Δημόσιο (βίντεο)

ΗΠΑ: Τρίτη αυτοκτονία αστυνομικού που κλήθηκε να αντιμετωπίσει την έφοδο στο Καπιτώλιο