Μεσσηνία

Καλαμάτα: Σκότωσε τη μητέρα του και αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει

52χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα την μητέρα του και αυτοτραυματίστηκε. Το χρονικό της τραγωδίας.

Έγκλημα, με δράστη έναν 52χρονο και θύμα την 86χρονη μητέρα του σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή Μικρή Μαντίνεια, της Καλαμάτας. Μάλιστα, μετά την πράξη του ο 52χρονος αυτοτραυματίστηκε και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, όπου και νοσηλεύεται.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, σύμφωνα με την Αστυνομία, δικαστικός λειτουργός και αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι του 52χρονου, προκειμένου να εκτελέσουν εισαγγελική παραγγελία και να τον οδηγήσουν για ψυχιατρική εξέταση και αν προκύψει θετική ιατρική γνωμάτευση, να νοσηλευθεί.

Όμως, σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, όταν ο 52χρονος είδε τους αστυνομικούς και τον δικαστικό λειτουργό άρχισε να αντιδρά και μπήκε μέσα στο σπίτι.

Στην συνέχεια ο άνδρας – σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία- τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι την μητέρα του. Αμέσως μετά μπήκαν στο σπίτι οι αστυνομικοί και όταν τους αντελήφθη ο 52χρονος αυτοτραυματίστηκε.

