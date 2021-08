Φθιώτιδα

Φθιώτιδα: Παιδί έπαθε ηλεκτροπληξία – Δίνει μάχη για τη ζωή του

Σε κρίσιμη κατάσταση 15χρονος που έπαθε ηλεκτροπληξία.

Σε κρίσιμη κατάσταση ανήλικος από τη Λοκρίδα που έπαθε ηλεκτροπληξία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν 15χρονο ρομά από την Αταλάντη, ο οποίος το απόγευμα της Τρίτης, άγνωστο πως, κεραυνοβολήθηκε από το ρεύμα.

Οι δικοί του τον μετέφεραν μόνοι τους στο ΚΥ Αταλάντης όπου έγιναν υπεράνθρωπες προσπάθειες από γιατρούς, νοσηλευτές και διασώστες του ΕΚΑΒ να κρατήσουν το παιδί στη ζωή, αφού είχε πάθει και ανακοπή.

Τελικά κατάφεραν να επαναφέρουν τον 15χρονο και στη συνέχεια τον παρέλαβε ασθενοφόρο το οποίο συνοδεία αστυνομίας τον μετέφερε στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και οι γιατροί δίνουν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή.

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας έξω από τα επείγοντα του νοσοκομείου Λαμίας όπου έχουν συγκεντρωθεί συγγενείς του 15χρονου από την Αταλάντη που αγωνιούν για τη ζωή του.

Πηγή: LamiaReport

