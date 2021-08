Εύβοια

Εύβοια: Ανεξέλεγκτη η φωτιά, καίγονται σπίτια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πύρινη κόλαση στην Λίμνη. Έχουν εκκενωθεί χωριά και οικισμοί. Καίγονται σπίτια και αυτοκίνητα.

Μεγάλη είναι η καταστροφή που έχει σημειωθεί στην ευρύτερη περιοχή της Λίμνης Ευβοίας από τη μεγάλη φωτιά που είναι σε εξέλιξη από το απόγευμα της Τρίτης και είναι ανεξέλεγκτη.

Η πυρκαγιά, λόγω του καύσωνα, πήρε γρήγορα μεγάλες διατάσεις και κατεβαίνοντας προς την παραλία, άρχισε να απειλεί οικισμούς και χωριά. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής στο Lamiareport, οι φλόγες έφτασαν μέχρι τη θάλασσα, ενώ έχουν καεί σπίτια και ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Οι φλόγες μπήκαν μέσα στους παραλιακούς οικισμούς Χρόνια και Σηπιάδα, όπου ευτυχώς λίγη ώρα πριν είχαν εκκενωθεί, όπως και πολλά άλλα χωριά με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς, Φάνη Σπανού.

Πιο συγκεκριμένα έχουν εκκενωθεί τα χωριά και οι οικισμοί Χρόνια, Σηπιάδα, Ρετσινόλακκος, Καλαμούδι, Παλιοχώρι και Δαμιά.

Στο μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται από την πρώτη στιγμή ο κ. Σπανός, ο οποίος δήλωσε: «Δίπλα στην Πυροσβεστική δίνουμε με όλες μας τις δυνάμεις τη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς. Δυστυχώς, όμως, έχει ήδη συντελεστεί άλλη μια τεράστια οικολογική καταστροφή, καθώς η φωτιά αποτεφρώνει ένα μοναδικό παρθένο πευκοδάσος».

«Αυτές τις ώρες δίνεται απόλυτη προτεραιότητα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής. Είμαστε εδώ και θα παραμείνουμε μέχρι τέλους για να προστατευτούν οι άνθρωποι και να περιοριστεί η καταστροφή στις περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον», συμπλήρωσε.

Καθώς η φωτιά έχει μεγάλη ανάπτυξη σε δασική έκταση, έχει ήδη ζητηθεί να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η ευρύτερη περιοχή, με εισήγηση της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Από την πρώτη στιγμή επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με τη συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων έργου της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του δήμου Μαντουδίου -Λίμνης -Αγ. Αννας και φυσικά όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, λίγο μετά τις 9 το βράδυ διακόπηκε η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Στροφυλλιάς -Ροβιών από το 8ο χιλιόμετρο μέχρι το 23ο χιλιόμετρο, και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας.

Τραγικά περίγραψε την κατάσταση ο δήμαρχος Μαντουδίου -Λίμνης -Αγίας Αννας, Γιώργος Τσαπουρνιώτης. «Μιλάμε για ολοκαύτωμα στην περιοχή. Η φωτιά αυτή τη στιγμή καίει ασταμάτητα και τα μέτωπα είναι τρία. Το ένα μέτωπο καίει στο μέσα χωριό Χρόνια, το άλλο στο Μουρτιά και το τρίτο μέτωπο κινείται απειλητικά προς το Μοναστήρι του Οσίου Δαυίδ

Η καταστροφή είναι τεράστια καθώς καίγεται ένα υπέροχο δάσος ενώ κάηκαν επιχειρήσεις, σπίτια και αυτοκίνητα. Η καταγραφή όταν γίνει θα είναι τραγική. Η νύχτα θα είναι πολύ δύσκολη διότι η φωτιά δεν σταματά», είπε στην ιστοσελίδα evima.gr.

Πηγή: Lamiareport, evima.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Βαρυμπόμπη: Εγκλωβισμένοι πολίτες και καμένα σπίτια (εικόνες)

Φορολογικές δηλώσεις: Παράταση για την υποβολή τους

Κορονοϊός: 3428 νέα κρούσματα την Τρίτη