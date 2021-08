Λάρισα

Λάρισα: Ηχογραφούσε τη δολοφονία της γυναίκας του με το κινητό του

Νέα στοιχεία για την τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε ακόμα μία γυναίκα. Σήμερα η κηδεία της. Στη Δικαιοσύνη ο δράστης.

Τη δολοφονία της εν διαστάσει συζύγου του ηχογραφούσε με το κινητό του ο 54χρονος που το πρωί της Τρίτης εισέβαλλε στην ταβέρνα όπου εργαζόταν η 43χρονη και την εκτέλεσε με 8 σφαίρες.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα στο ηχητικό αρχείο ακούγονται διάλογοι μεταξύ του δράστη και του θύματος, όπως και πυροβολισμοί. Η κατασχεθείσα συσκευή θα αποσταλεί για εξέταση στα εργαστήρια της Διεύθυνσή Εγκληματολογικών Ερευνών.

Ο 54χρονος εμφανίστηκε το πρωί ενώπιον του Ανακριτή και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για από ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη κατάσταση και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Παρασκευής. Έως τότε θα παραμείνει κρατούμενος.

Ο δικηγόρος του, Κωνσταντίνος Γαλανός δήλωσε πως ο εντολέας του λαμβάνει αντικαταθλιπτική αγωγή και πως προ 20 ημερών οδηγήθηκε σε ψυχιατρικό νοσοκομείο των Αθηνών, όπου και του διπλασιάστηκε η δόση των φαρμάκων.

Η κηδεία της 43χρονης, μητέρας τριών παιδιών, πρόκειται να τελεστεί σήμερα στη Σωτηρίτσα, τον τόπο καταγωγής και δολοφονίας της, στο δήμο Αγιάς στη Λάρισα.

